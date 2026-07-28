Extraordinarias labores de limpieza y recogida de residuos para las Fiestas del Apóstol

Lo hizo mediante un trabajo extraordinario orientado a hacer frente al aumento del volumen de basura que ocurre durante las celebraciones, asegurando que al final de ellas los espacios públicos de la ciudad vuelvan a la normalidad.

La extraordinaria operación del servicio municipal de limpieza, a través de la empresa concesionaria, reunió a más de cuarenta profesionales entre los operadores, conductores, peatones y personal de coordinación. Se realizaron trabajos de limpieza de carreteras y recogida de residuos.

Para la primera de estas funciones, se instaló un refuerzo específico de personal de limpieza manual, así como dos barredoras mecánicas durante la mañana y la tarde del fin de semana. Un tercer barrendero mecánico trabajaba en el turno de noche. De manera similar, se operaron dos camiones volquete, un camión cisterna volquete y vehículos auxiliares de apoyo.

En lo que respecta a la recogida de residuos, trabajaron tres equipos de carga trasera destinados a la fracción residual, un equipo específico para la Ciudad Histórica, cuatro equipos de carga lateral para contenedores superficiales y subterráneos, un equipo de recogida selectiva para envases ligeros y personal intensivo para vaciar contenedores de papel.

Áreas e tipos de actuación

El extraordinario trabajo de limpieza estaba destinado a aquellas zonas de la ciudad que reúnen a más gente durante las fiestas. La lista incluye la Ciudad Histórica, con especial énfasis en las plazas de O Obradoiro y A Quintana. También hay parques como el Alameda y San Domingos de Bonaval. En el diseño urbano, se ha realizado un esfuerzo especial en la Plaza de Galicia y en las calles de A Senra, República Argentina y Alfredo Brañas, así como en otros puntos de la ciudad que han registrado grandes volúmenes de personas o han sido un espacio de celebraciones.

Entre los trabajos realizados se encuentran el vaciado continuo de cajas de papel, la extraordinaria recogida de residuos o la limpieza manual de calles y plazas. También el barrido mecánico, el vaciado intensivo de las vías públicas y la retirada de residuos en espacios de conciertos y eventos. Al mismo tiempo, se llevó a cabo una importante limpieza tras el espectáculo pirotécnico en la noche del 24 al 25 de julio.

Retirada del cartucho y limpieza de gallinas de Guinea

Esta operación especial también incluyó un trabajo destinado a recuperar la imagen urbana durante los días posteriores a la celebración del 25 de julio. De este modo, se retiraron carteles adheridos al mobiliario urbano, carteles y otros elementos públicos, además de retirar los restos de pegatinas y tratar las superficies afectadas. El trabajo también incluyó la retirada de pancartas y otros elementos publicitarios abandonados.

En las zonas afectadas por pinturas dentro de muros, mobiliario urbano o instalaciones municipales, se han realizado trabajos para retirarlas, seguidos de un tratamiento específico teniendo en cuenta la superficie afectada.

Toda esta serie de trabajos dentro del operativo especial para las Fiestas del Apóstol permitió mantener la limpieza de la ciudad durante las celebraciones del 25 de julio y restaurar la normalidad al final de estas. Las labores de vigilancia y limpieza continúan durante el resto del calendario festivo con los habituales refuerzos en las zonas de mayor presión por parte de visitantes y ciudadanos.