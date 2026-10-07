DOWN Compostela y la Universidad de Santiago convocan una plaza de alojamiento compartido para estudiantes

La Fundación DOWN Compostela y la Universidade de Santiago de Compostela (USC) han convocado una plaza de alojamiento compartido dirigida a estudiantes universitarios, en el marco del programa de vida independiente ‘Isto é Vida’. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto durante diez días hábiles a partir de este miércoles 30 de septiembre, hasta el 14 de octubre.

El proyecto fue presentado en Onda Cero por Juan Martínez, presidente de Down Compostela; Lorena Añón, vicerrectora de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar de la USC; y Pamela Casagrande, participante en el programa, que actualmente comparte piso con Daniel en Fontiñas.

La persona seleccionada, que deberá ser estudiante de la USC, dispondrá de una habitación individual y alojamiento gratuito en una de las viviendas vinculadas al programa. Allí convivirá con personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, en una experiencia basada en la inclusión, la convivencia y el apoyo mutuo.

“El candidato o candidata para compartir piso con nosotros tiene que ser respetuoso, educado, cariñoso y alegre”, explica Pamela Casagrande al referirse a las características que considera importantes para que la convivencia sea positiva.

Una experiencia de convivencia inclusiva

La iniciativa busca generar espacios de convivencia en los que el alumnado universitario y las personas participantes en el programa puedan establecer relaciones significativas y compartir experiencias.

El proyecto se fundamenta en valores como la reciprocidad, el apoyo mutuo, el aprendizaje compartido, la participación comunitaria y el respeto a la diversidad. La participación tiene carácter convivencial, social y formativo, y no se considera una actividad de voluntariado ni supone asumir funciones profesionales, asistenciales, sanitarias o educativas especializadas.

Para poder optar a la plaza, las personas solicitantes deberán estar matriculadas en una titulación oficial de la USC durante el presente curso académico en el campus de Santiago de Compostela, ser mayores de edad y tener su residencia habitual fuera de Santiago.

Asimismo, deberán acreditar que no concurren circunstancias personales o de salud que puedan comprometer gravemente el desarrollo de la convivencia o la seguridad.

Alojamiento y gastos

La persona seleccionada deberá hacerse cargo de sus propios gastos de manutención. Por su parte, Down Compostela asumirá el coste del alojamiento y los gastos corrientes de electricidad, gas, agua y conexión a Internet.

Con esta convocatoria, la USC y Down Compostela continúan impulsando un modelo de convivencia que pretende favorecer la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual, al tiempo que ofrece al alumnado universitario una experiencia de aprendizaje y convivencia basada en la inclusión y la diversidad.