Desalojan a un hombre que desplegó una tienda de campaña en los soportales del pazo de Raxoi

Un hombre fue desalojado esta mañana de los soportales del pazo de Raxoi tras desplegar una tienda de campaña en plena praza do Obradoiro. Se desconoce si pasó la noche en los soportales del Concello de Santiago, mientras fuentes municipales indican que cuando fue desalojado "no se encontraba en buenas condiciones". A raíz de este caso se reaviva el debate acerca de los usos y vigilancia de la Plaza del Obradoiro. Desde el PP de Santiago lamentan "la triste imagen" de la tienda de campaña en plena praza do Obradoiro y defienden la instalación de más cámaras de vigilancia para evitar este tipo de comportamientos. El hombre desalojado de la plaza del Obradoiro podría ser un peregrino que decidió instalarse en plenos soportales del concello compostelano