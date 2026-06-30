Desalojado por segundo día consecutivo un peregrino que acampó en la Plaza del Obradoiro y que se enfrenta a una posible sanción

La Policía Local de Santiago ha desalojado este martes, por segundo día consecutivo, a un peregrino que había instalado su campamento bajo los soportales del Pazo de Raxoi, en la Praza do Obradoiro. El hombre se enfrenta ahora a una posible sanción por reincidir en esta conducta.

Según fuentes municipales, los agentes actuaron antes de las 8.00 horas. No obstante, el peregrino no pasó toda la noche en ese lugar, ya que no fue visto hasta después de las 4.30 horas de la madrugada.

El hombre, que aparentemente realizaba el Camino de Santiago, ha sido propuesto para una sanción que podría ascender a varios miles de euros debido a la reiteración de los hechos.

Preguntada por esta situación, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, expresó su deseo de que este tipo de episodios no se conviertan en una práctica habitual y confió en que se trate de un caso aislado.

"Creo que la inmensa mayoría de la gente que visita Santiago es gente que sabe comportarse, que respeta lo que son las normas de convivencia básica", afirmó la regidora.