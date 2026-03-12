La agrupación compostelana de Protección Civil celebra 30 años de acción solidaria

Protección Civil de Santiago cumple 30 años y va a celebrar con un programa de actividades que comenzarán mañana con un acto oficial que tendrá lugar en el Auditorio de Galicia. El concejal de Movilidad y Convivencia, Xan Duro, y la jefa de la agrupación de voluntarios, Begoña del Río, dieron cuenta de la programación, que se extenderá hasta el mes de junio para dar a conocer, explicó el edil, "el importantísimo trabajo que desarrollan personas voluntarias que vienen demostrando su vocación y su altruismo en los millennials de operativos en los que participaron en estas tres décadas".

Xan Duro recordó que "Protección Civil comenzó siendo una mesa y una silla en el antiguo pabellón de madera de la Trindad, pero desde los suspensores compensó la falta de medios con mucha voluntad". El concejal reconoció el trabajo de los impulsores de la agrupación, el entonces concejal Xosé Sánchez Bugallo y el que era jefe de la Policía Local, José Manuel Traba, "y sobre todo de las docenas de personas voluntarias que tienen participado en miles de operativos en estos años".

En la misma línea, Begoña del Río ha destacado "el compromiso de los voluntarios y voluntarias y su vocación de servicio público". La jefa de Protección Civil explicó que "su trabajo es especialmente visible en los grandes eventos, pero igual de importante en el día a día en cuestiones menos agradecidas pero fundamentales para el funcionamiento de la ciudad". También ha destacado la diversidad de perfiles de las personas voluntarias "desde estudiantes de 16 años a personas jubiladas que quieren seguir contribuyendo a la sociedad".

Acto institucional no Auditorio de Galicia

La agrupación de Protección Civil de Santiago fue constituida el 13 de marzo de 1996. Cuadrando con el 30 aniversario, el Auditorio de Galicia acogerá mañana, a partir de las 19.00 horas, un acto conmemorativo que estará presidido por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y en el que también intervendrán el concejal de Movilidad y Convivencia, Yan Duro, y el director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva. Durante el acto, se le hará entrega de cada uno se reconocimiento a seis personas voluntarias que vienen haciendo parte de la agrupación desde hace más de cinco años; a otras tres personas voluntarias desde hace más de diez años, y a un voluntario que superó los 20 años de permanencia en la Protección Civil de Santiago.

También se entregarán diplomas y placas de reconocimiento por su colaboración con la agrupación compostela de Protección Civil a las agrupaciones de Bergondo, Coruña, Ferrol. Miño, Oroso, Pinto, Teo, Trazo, Ames, Pobra do Caramiñal, Rianxo y Val do Dubra; la Cruz Roja, a Joaquín Souto Iglesias, la Policía Local de Santiago, la Dirección General de Emergencias de la Xunta, y a la empresa Ambulancias Compostela.

Después del acto central, los voluntarios y voluntarias continuarán con la celebración del aniversario el viernes, con una andaina por el último tramo del Camino de Santiago desde el Monte do Gozo hasta la Plaza del Taller. Las personas participantes realizarán también una visita guiada a la Catedral, y compartirán un jardín de cofraternización en las instalaciones de Protección Civil.

Jornada de emergencias y puertas abiertas

La agrupación de Protección Civil está trabajando también en la organización de una Jornada de emergencias y puertas abiertas, que se celebrará en el mes de junio en las inmediaciones del estadio Vero Boquete de San Lázaro. Será un evento divulgativo, destinado a colegios e institutos en horario de mañana y al público en general por la tarde.

En la jornada están previstas diferentes zonas. Así, habrá un área de exposición reservada para todos los medios de emergencias que estarán convencidos al evento, como las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad, el Servicio de Extinción de Incendios o el 061; otra zona de formación, destinada a los centros educativos y academias que ofrezcan formación relacionada con las emergencias: y una zona solidaria en la que podrán instalar sus puestos diferentes entidades y asociaciones que quieran dar a conocer su actividad.

El programa de actividades se completará en septiembre, con un recorrido por el Camino de Santiago desde Ponferrada, en colaboración con SAMUR-Protección Civil de Madrid y al que están convencidos las agrupaciones de voluntarios y voluntarias de los diferentes municipios por los que discurren las etapas.

30 años de compromiso y solidaridad

La agrupación de Protección Civil de Santiago lleva 30 años mostrando su compromiso, profesionalidad y espíritu solidario. En estas tres décadas, sus voluntarios y voluntarias participaron en miles de dispositivos preventivos, emergencias, grandes eventos, y acciones humanitarias.

Las actuaciones de Protección Civil no han dejado de medrar en este tiempo. En su primer año de funcionamiento, 1996, la agrupación participó en 290 operativos, frente a los 1.080 del año pasado. En estos 30 años, el papel de Protección Civil fue fundamental en momentos como las celebraciones de los diferentes Años Santos y otros eventos multitudinarios que se celebran en Santiago; tragedias como la del accidente ferroviario de Angrois; o situaciones de emergencia como las derivadas de la pandemia de la Covid-19. De hecho, el año con mayor número de operativos de la serie histórica fue 2021, con 1474 intervenciones vinculadas en buena parte a las campañas de vacunación del coronavirus..

Además, la agrupación de voluntarios y voluntarias de Santiago trabajó en operativos que fueron más allá del ámbito local, como la catástrofe del Prestige, la ayuda humanitaria y recepción de personas refugiadas por la guerra de Ucraína; o la recogida de ayuda y traslado solidario de productos de primera necesidad a Valencia tras la DINA.

La agrupación de Protección Civil de Santiago está integrada en la actualidad por más de 50 personas voluntarias de muy diferentes perfiles, desde estudiantes hasta profesionales de las emergencias o de la sanidad.