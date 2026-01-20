El gobierno local de Santiago valora los más de 8 millones de euros que se invertirán en la zona norte mientras la oposición le acusa de la pérdida de fondos europeos para Pontepedriña y la laguna del Auditorio

El concejal de Obras Xesús Domínguez señala en ONDA CERO que la obtención de fondos europeos trae consigo "unha tramitación complexa" y "nos atopamos unha folla en branco porque non estaban redactados proxectos, estamos falando a mediados de xullo de 2023". Domínguez reconoce que "había 3,9 millóns de euros e sabíamos que os prazos eran moi axustados" y "sabíamos que o barrio verde de Pontepedriña ía máis aló do 30 de decembro e solicitouse unha prórroga a finais do ano". Xesús Domínguez reconoce que finalmente se perdió "menos dun millón de euros, uns 700.000 euros" que afectan a las obras de la rúa Amor Ruibal y la laguna del Auditorio. Así y todo, el concejal de Obras destaca que el gobierno local tiene intención de invertir más de 8 millones de euros en actuaciones en el norte de la ciudad.

El viceportavoz municipal del PP José Antonio Constenla lamenta la pérdida "como poco de 827.000 euros para la laguna del Auditorio" y cree quele gobierno local "podría haber contratado una asistencia técnica o una dirección de obra, pero no lo han hecho". Constenla cree que "Santiago no está para perder fondos europeos" y añade que "el gobierno local pierde más fondos que los que captan".

El portavoz municipal del PSOE Sindo Guinarte defiende "redactar mun proxecto de obra e execución e hai que realizalo en prazo" al tiempo que asegura que "cos fondos europeos non hai prórrogas". Guinarte señala que "perderonse moitos cartos para a lagoa do Auditorio e tamén para Pontepedriña e está por ver canto das obras se xustifica en tempo e forma". Sindo Guinarte lamenta que "tamén se perderon uotros 2 millóns de euros para a praza de Abastos"

El concejal de Mobilidade Xan Duro destaca que "os problemas de execución de fondos europeos os tiveron multitude de concellos e non só Santiago". Duro cree que "son de tramitación moi complexa" al tiempo que "hai vontade de reverter estas obras que terán que estar axustadas ás burocraciasa europeas"