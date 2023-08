MÁS DE UNO PONTEVEDRA

Mucha risa, música y artistas de calidad este fin de semana en Pontevedra.

Partimos desde Pontevedra con el comienzo de las fiestas de la Peregrina con artistas como la M.O.D.A, Cruz Cafuné o Recycled J. Nos movemos hasta Vilagarcía donde las risas estarán aseguradas con el FestiClown, un espacio en el que todos los públicos tendrán su lugar. Sin irnos de aquí, comienzan las fiestas de San Roque, con Don Patricio o Rayden entre los artistas, pero, también se llevará a cabo la tradicional fiesta del agua. El humor sigue presente una vez más en nuestra agenda con el monologo de David Amor en Ponte Caldelas. El ciclo de Cerdedo-Cotobade en Sons nos trae a De Vacas, A Roda y Luar Na Lubre. Pasando a fiestas con mayor tradición tenemos la Festa do Xamón en Bermés, Lalín y la Feria do Cabalo en Meis., que vuelve tras unos años de parón. Por último, las actividades no tan fiesteras, Cambados nos ofrece la Feria de Oportunidades y en Lalín y Forcarei encontraremos las mejores ubicaciones para observar las Lágrimas de San Lorenzo o Perseidas, un acontecimiento mágico.