WhatsApp tiene esta función activada por defecto y es muy peligrosa para tu seguridad

La gran mayoría de los españoles utilizan WhatsApp a diario, y no solo, la aplicación propiedad del gigante Meta (dueño también de otras redes sociales como Instagram o Facebook) es el programa de mensajería instantánea más usado en todo el mundo. Esto hace que los estafadores y hackers encuentren en él un caldo de cultivo perfecto para aprovecharse de sus usuarios.

Por ello es conveniente no fiarse de los mensajes sospechosos ni las llamadas que nos lleguen desde números desconocidos. No obstante, esto no es suficiente, en ocasiones podemos tener un despiste y caer en la trampa de los estafadores. La 'tiktoker' @achoesgratis, conocida por su contenido sobre trucos digitales, ofrece dos consejos para mejorar tu seguridad en WhatsApp, ambos consisten en activar funciones que la aplicación tiene inactivas por defecto.

Dos consejos que tienes que seguir

En primer lugar, nos indica que acudamos a los ajustes de la aplicación de mensajería, una vez allí accedemos al apartado de 'cuenta' y posteriormente al de 'notificaciones de seguridad' donde activaremos la pestaña que permite que la aplicación nos envíe una alerta cada vez que se dé un intento de sesión en nuestra cuenta de WhatsApp.

En el segundo consejo, la 'influencer' nos ordena entrar de nuevo en 'ajustes', pero esta vez en el apartado de 'privacidad'. Una vez dentro seleccionaremos el apartado de 'llamadas' y ahí bloquearemos las llamadas de los números que no tengamos agregados a los contactos de la aplicación. De esta forma tendremos más protegida nuestra cuenta y evitaremos que se pongan en contacto con nosotros personas ajenas a nuestro círculo.