Infraestructuras

O PP de Ourense demanda no Congreso o arranxo da N-120

Denuncian a presencia de centos de fochancas

Paco Sarria

Ourense

O PP de Ourense demanda no Congreso o arranxo da N-120
O PP de Ourense demanda no Congreso o arranxo da N-120 | onda cero ourense

O deputados populares no Congreso presentaron unha batería de preguntas como consecuencia do que califican como “nefasto estado de conservación” da estrada nacional 120, agravado polos últimos temporais.

Sinalan a presenza de fochancas que provocan frecuentes avarías e rebentóns de rodas, polo que esixen ó Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible que asuma a responsabilidade de esos danos económicos sofridos polos usuarios e un plan de choque urxente polo estado de risco de esta vía de comunicación.

