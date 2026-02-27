O PP de Ourense demanda no Congreso o arranxo da N-120

O deputados populares no Congreso presentaron unha batería de preguntas como consecuencia do que califican como “nefasto estado de conservación” da estrada nacional 120, agravado polos últimos temporais.
Sinalan a presenza de fochancas que provocan frecuentes avarías e rebentóns de rodas, polo que esixen ó Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible que asuma a responsabilidade de esos danos económicos sofridos polos usuarios e un plan de choque urxente polo estado de risco de esta vía de comunicación.