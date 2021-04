Ourense provincia

A Xunta e o concello de A Veiga coloborarán para revitalizar núcleos rurais

Angeles Vazquez estudará a posibilidade de colaborar co Concello da Veiga e a Deputación Provincial de Ourense co obxectivo de promover a rehabilitación e restauración dalgúns núcleos rurais do municipio para atraer e fixar nel máis poboación.

Óscar Gómez