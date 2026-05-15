A cidade de Orense acollerá un partido benéfico de baloncesto con lendas do deporte

O partido enmárcase nos esforzos da Asociación para promover estilos de vida saudables e a prevención de enfermidades, utilizando o deporte como vehículo para a concienciación social. Ademais, os fondos recadados destinaranse a manter os servizos gratuítos que a organización presta aos pacientes e ás súas familias, así como a apoiar proxectos de investigación sobre o cancro.
Unha aliñación chea de estrelas con lendas do baloncesto
O partido reunirá a nomes destacados do baloncesto español que xogaron un papel significativo na historia recente deste deporte, tanto en Galicia como no panorama profesional español.
Entre outros xogadores, participarán os seguintes:
En representación da Federación Galega de Baloncesto: José Manuel Calvelo, Gustavo Andújar, Miguel Piñeiro, Esteban Gómez, Andrés Cadania, Rubén Vila, Sony Vázquez, Juan Blanco, Javi Román, Manuel Aller, Chema González, Julio Jiménez, e Lucho Fernández. Corpo técnico: Antonio López Cid, Chema Royo, Moncho Novoa, Javier Figueiredo, e Tonecho Lorenzo.
Polo Valencia Basket: Víctor Luengo, Alfonso Albert, Juan Carlos Barros, Kosta Perovic, Javi Viguer, Indio Díaz, “Chichi” Carlos Salvador Rodríguez, José Carlos Gallen, “Chipi” José Miguel García, Javier Carrasco, Víctor Claver, Sergio Coteron e Javier Coteron.
As entradas xa están dispoñibles por 10 € para os adultos e 3 € para os menores de 16 anos. Tamén hai a opción de facer unha doazón para aqueles que desexen colaborar pero non poidan asistir. As entradas pódense mercar na sede da Asociación en Ourense, na oficina da AECC no Hospital Santa María Nai e na billeteira do Pazo dos Deportes o mesmo día do evento.