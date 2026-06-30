Turismo

O Xeodestino “Trevinca-Valdeorras” avanza na creación de produtos turísticos

O xeodestino “Trevinca-Valdeorras”, xestionado polo Inorde, acordou na reunión de seguimento avanzar na creación de produtos turísticos orientados ao patrimonio etnográfico tales como festas culturais, gastronómicas e populares.

Onda Cero Ourense

Ourense |

O Xeodestino “Trevinca-Valdeorras” avanza na creación de produtos turísticos
O Xeodestino “Trevinca-Valdeorras” avanza na creación de produtos turísticos | Deputación de Ourense

Ademais de aprobar a liquidación da anualidade 2025 do ente, na reunión acordaron continuar na liña de traballo marcada nos últimos anos encamiñada a xerar notoriedade do destino a través das canles dixitais e dos medios especializados de tirada nacional.

A comisión de seguimento creada polos concellos e o Inorde, que suscribe un convenio coa Axencia de Turismo de Galicia para promover o destino, continuará tamén incentivando a aposta pola calidade e a sustentabilidade a través do SICTED que, actualmente, conta con 23 servizos turísticos públicos e privados distinguidos e 10 adheridos.

Os municipios que integran este xeodestino son: A Veiga, Larouco, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Petín, Rubiá, Vilamartín de Valdeorras, A Rúa e Carballeda de Valdeorras.

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