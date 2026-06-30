3 ourensanos clasificados para la final nacional del Circuito de Golf Onda Cero

Torneo de Golf de Onda Cero Ourense 2026

El Real Montealegre Club de Golf acogió la edición de 2026 el Torneo de Golf "Onda Cero Ourense" clasificatorio para la final de la 23ª edición del circuito nacional de Golf que tendrá su desenlace a finales del mes de noviembre en el Grand Hyatt La Manga Club Golf y Spa de Cartagena (Murcia).

Clasificados de Ourense del Torneo de Golf "Onda Cero" para la final nacional

Tres jugadores (el campeón de la primera categoría, el campeón de la segunda categoría y el segundo clasificado en la categoría scratch porque el ganador era menor de edad) se clasificaron para la final nacional del Torneo de Onda Cero: Fernando Elexpuru, Oscar Domínguez Esteban y Francisco José Piñeiro López.

Clasificación Torneo Onda Cero Ourense 2026

Primera categoría

Ganador y clasificado final nacional : Fernando Elexpuru con 40 puntos.

: Fernando Elexpuru con 40 puntos. Segundo clasificado: Domingo Alonso con 39 puntos.

Segunda categoría

Ganador y clasificado para la final nacional : Oscar Domínguez Esteban con 44 puntos

: Oscar Domínguez Esteban con 44 puntos Segundo clasificado: David González Blanco con 43 puntos

Scratch

Ganador: Julio López Alonso con 35 puntos

Patrocinadores y colaboradores 2026 del Torneo Onda Cero Ourense

Patrocinadores Torneo de Golf Onda Cero Ourense

Colaboradores Torneo de Golf Onda Cero Ourense

Copersa Cupra, patrocinador Torneo de Golf de Onda Cero Ourense | Onda Cero Ourense

Más de Uno Ourense desde Montealegre Club de Golf

En la mañana del viernes previo al "Torneo Onda Cero Ourense" el programa Más de Uno se realizó desde las instalaciones del Real Montealegre Club de Golf como avanzadilla al torneo que se celebraría el viernes 26 y el sábado 27 de junio de 2026. El programa especial fue conducido por Xesús Alvarez desde el campo de golf y la realización técnica de Oscar Gómez y desde los estudios centrales de Onda Cero Ourense.

Invitados programa especial desde Montealegre Club de Golf

Real Montealegre Club de Golf

Carlos Criado y José Luis Fernández representaron al Real Montealegre Club de Golf y con ellos aprendimos todos los trucos y secretos de un deporte tan "adictivo" como es el Golf.

Carlos Criado y José Luis Fernández de Montealegre Club de Golf | Onda Cero Ourense

Copersa, concesionario Cupra en Ourense y Lugo

Diego Quiroga, director comercial de Copersa en Ourense, nos acercó las características de Cupra, la marca de coches que patrocinó en 2026 el torneo de Golf de Onda Cero Ourense. Conocimos ofertas, promociones y la cultura de la marca Cupra y del concesionario Copersa que cuenta con 50 años en Ourense.

Diego Quiroga, director comercial de Copersa en Ourense y Lugo | Onda Cero Ourense

Vipkel, Consulting Service

Oscar Coira, responsable de marketing de Vipkel Consulting Service nos habló de su empresa y el proyecto diferenciador de su empresa que nació como una agencia inmobiliaria al uso pero ahora se convirtió en una plataforma que incluso da soporte a otras agencias inmobiliarias.

Lara Vivero con Óscar Coira, de VIPKEL, en Golf Xaz de Oleiros | Onda Cero

Mora & García, clínica odontológica

Fernando Mora, ceo de Mora & García clínica odontológica, patrocinador del Torneo de Onda Cero Ourense practicamente desde sus inicios, nos habló de un deporte que le apasiona (el golf) y de su clínica dental en el centro de Ourense.