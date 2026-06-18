O CIFP Portovello dispón de unha ampla gama de opcións formativas

Oferta formativa do CIFP PORTOVELLO para 2026/27
Independentemente de cal sexa a situación, no CIFP Portovello hai moitas opcións diferentes axeitadas para cada alumno
FP Básica
No CIFP Portovello é posible cursar FP Básica de servizos comerciais cumplindo os seguintes requisitos:
- Ter cursado 3º de ESO (excepcionalmente 2º)
- Contar coa proposta de equipo docente do centro de procedencia
Cómo será a formación
- Aprenderás de forma práctica
- Obtención do graduado en ESO máis o título de técnico básico
- Horario en quenda de mañá (08:30 a 15:00 horas)
- Despois podes seguir continuando a formación nun grao medio
Ciclos formativos de grao medio
Requisitos para cursar un grao medio no CIFP Portovello:
- Ter máis de 16 anos
- Ter o título da ESO ou FP Básica ou superar a proba de acceso a ciclo medio
Opcións nos ciclos formativos de grao medio no CIFP Portovello
Se queres estudar comercio, marketing ou atención a persoas dependentes hai varias opción diferentes:
- Modalidade ordinaria presencial: en quenda de mañá (08:30 a 15:00 horas) coa oferta de CM Xestión Administrativa (Administración e Xesión), CM Actividades Comerciais (Comercio e Marketing) e CM Atención a personas en situación de dependencia (Servizos socioculturais e á comunidade).
- FP Dual Intensiva: formación en CIFP Portovello en quenda de tarde (16:30 a 22:30 horas), formación compartida co CIFP Vilamarín. A oferta nesta modalidade na que estudas e realizas prácticas remuneradas é de CM Comercialización de Productos Alimentarios (convenios con grandes superficies de alimentación)
- Semipresencial - A distancia: a formación realizase a través de unha plataforma de aprendizaxe virtual e titorias colectivas en quenda de tarde (16:00 a 22:30 horas). Realizanse probas de avaliación trimestral de forma presencial no CIFP Portovello. Oferta do CIFP Portovello nesta modalidade: CM Xestión administrativa (Administración e Xestión), CM Actividades Comerciais (Comercio e Marketing) e CM Atención a persoas en situación de dependencia (Servizos Socioculturais e á comunidade)
Ciclos formativos de grao superior
Requisitos para cursar os Ciclos Formativos de Grao Superior en CIFP Portovello
- Ter bacharelato, un ciclo medio ou a proba de acceso a grao superior
Opcións formativas de Grao Superior no CIFP Portovello
Se te imaxinas elaborando un escaparate, organizando loxística de transporte ou a animación sociocultural tes varias opcións diferentes en Portovello:
- Modalidade ordinaria presencial: o horario é en quenda de mañá (de 08:30 a 15:00 horas) e hai a seguinte oferta: CS Administración e Finanzas, CS Asistencia á Dirección - Plurilingüe Inglés co segundo módulo estranxeiro en portugués, CS Xestión de Vendas e Espazos Comerciais (Comercio e Marketing), CS Animación Sociocultural e Turística, CS Educación Infantil e CS Integración Social.
- FP Dual Intensiva: formación en CIFP Portovello ata frebeiro aproximadamente en quenda de tarde (16:30 a 22:30 horas) coa seguinte oferta formativa: CS Administración e Finanzas (Administración e Xestión), CS Xestión de Vendas e Espacios Comerciais (comercio e marketing), CS Transporte e Loxística (comercio e marketing) e CS Formación para a Mobilidade Segura e Sostible (servizos socioculturais e á comunidade).
- Semipresencial - a distancia: a formación realizase a través de unha plataforma de aprendizaxe virtual e titorias colectivas en quenda de tarde (16:00 a 22:30 horas). Realizanse probas de avaliación presenciais trimestrais no centro. A oferta no CIFP Portovello é a seguinte: CS Administración e Finanzas (administración e xestión), CS Comercio Internacional (comercio e marketing), CS Transporte e Loxística (comercio e marketing), CS Educación Infantil, CS Formación para a mobilidade segura e sostible (Servizos Socioculturais e á comunidade) e CS Integración Social.
- Formación acelerada: obtención de unha certificación nun cuatrimestre. Impártese de setembro a febreiro en quenda de tarde (de 16:00 a 22:30 horas) ou de febreiro a xuño en quenda de mañá (08:30 a 15:00 horas). CIFP Portovello ten nesta opción un grao C: Publicidade e Relacións Públicas e Organización de Eventos (de marketing).
Especialización
Para os alumnos que teñan un título de Formación Profesional a diferenciación chega da man da especialización. Novas competencias e polo tanto novas oportunidades en marketing, comunicación e eventos con varias opcións diferentes no CIFP Portovello:
Curso de especialización: hiper-especialización en redacción de contidos dixitais para marketing e vendas
- Modalidade a distancia con apoio da plataforma de teleformación
- Titorías no centro en quenda de tarde de 16:00 a 22:30 horas
- Requisito: ter un título de técnico superior na familia de comercio e marketing idealmente
Formación acelerada: certificación oficial nun cuatrimestre
Grao C: publicidade e relacións públicas e organización de eventos de marketing con dúas opcións de quenda:
- Setembro a febreiro: quenda de tarde de 16.00 a 22:30 horas
- Febreiro a xuño: quenda de mañá de 08:30 a 15:00 horas
6 modalidades no CIPF Portovello, moitas oportunidades
FP Dual intensiva
Formación máis traballo na que o alumno aprende traballando.
Fases da FP Dual intensiva
- 1ª fase de formación no centro en quenda de tarde (16:00 a 22:30 horas) habitualmente ata febreiro
- 2ª fase de formación na empresa: remunerada mediante contrato de formación en alternancia
Oferta da FP Dual intensiva
- CS Administración e Finanzas
- CM Comecialización de productos alimentarios
- CS Transporte e Loxística
- CS Xestión de Vendas e Espazos Comerciais
- CS Formación para a Mobilidade Segura e Sostible
A FP Dual intensiva ofrece titulación oficial, unha experiencia real e alta empregabilidade
FP Ordinaria
A FP Ordinaria impártese en quenda de mañá de 08:30 a 15:00 horas.
Oferta formativa de FP Ordinaria en CIFP Portovello
- Administración e xestión: CM Xestión Administrativa, CS Administración e Finanzas e CS Asistencia á Dirección.
- Comercio e Marketing: CM Actividades Comerciais, CS Xestión de Vendas e Espazos Comerciais.
- Servizos socioculturais e á comunidade: CM Atención e Persoas en situación de dependencia, CS Educación Infantil, CS Integración Social, CS Animación Sociocultural e Turística.
A FP Ordinaria propón unha formación de calidade preparada para o mercado laboral
FP a distancia
A FP a distancia permite que o alumno estude ó seu ritmo con titorías pola tarde.
Oferta formativa a distancia no CIPF Portovello
- Adminitración e xestión: CM Xestión Administrativa e CS Administración e Finanzas
- Comercio e marketing: CM Actividades Comerciais, CS Comercio Internacional e CS Tranporte e Loxística (parcial)
- Servizos socioculturais e á comunidade: CM Atención a persoas en situación de Dependencia, CS Educación Infantil, CS Integración Social e CS Formación para a Mobilidade Segura e Sostible
A formación a distancia da flexibilidade para que o alumno poda avanzar ó seu ritmo.
Formación acelerada
Esta modalidade permite que o alumno se forme en menos tempo e impulse o seu futuro.
Oferta formativa en formación acelerada no CIPF Portovello
- Publicidade, relacións públicas e organización de eventos de marketing
Edicións da formación acelerada
- 1ª edición de setembro a xaneiro: impártese en quenda de tarde
- 2ª edición de febreiro a xuño: impártese en quenda de mañá
FP Básica
Servizos comerciais. E o primeiro paso cara ao futuro.
- Título profesional básico
- Graduado en ESO
- Acceso a Grao Medio
Master FP
Cursos de especialización en redacción de contidos dixitais para marketing e vendas sociais con formación a distancia e titorías polas tardes