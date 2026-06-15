Cohete Suárez y Nuria Pons reunieron a la afición del motor en Gadasa, concesionario Skoda, antes del 59 Rallye de Ourense

Škoda Gadasa acogió la presentación oficial de las tripulaciones de Škoda España que participarán en la 59ª edición del Rallye de Ourense. La cita reunió a numerosos aficionados, clientes y medios de comunicación en una jornada marcada por la pasión por el motor, la cercanía con los pilotos y el mejor ambiente previo a una de las pruebas más emblemáticas del calendario nacional.

Los protagonistas del evento fueron José Antonio "Cohete" Suárez y su copiloto, Alberto Iglesias "Pin", así como Nuria Pons y su copiloto, Esther Gutiérrez, quienes compartieron impresiones con los asistentes y trasladaron sus sensaciones de cara a una nueva edición del Rallye de Ourense. Los aficionados tuvieron la oportunidad de fotografiarse con los pilotos, conseguir autógrafos y conocer de cerca los vehículos con los que competirán esta temporada defendiendo los colores de Škoda España.

Todo preparado para el Rallye de Ourense en Gadasa | Gadasa

La jornada volvió a convertir las instalaciones de Škoda Gadasa en un auténtico punto de encuentro para los amantes del automovilismo. Sorteos, degustación de pulpo, música tradicional gallega a cargo de gaiteiros y diferentes actividades para todos los públicos completaron una cita que combinó deporte, tradición y entretenimiento.

Además, la presentación coincidió con la celebración de los Škoda Days, una campaña especial que permitió a los asistentes conocer las últimas novedades de la marca y las promociones vigentes hasta final de mes. El equipo comercial de Škoda Gadasa atendió a numerosos visitantes interesados en descubrir la gama Škoda y las condiciones especiales disponibles actualmente, con modelos que parten desde los 15.400 euros.

Con este evento, Škoda Gadasa reafirma un año más su compromiso con el automovilismo y con una afición que vive el Rallye de Ourense con especial intensidad. La cercanía entre pilotos, clientes y seguidores volvió a ser la gran protagonista de una jornada que sirvió para calentar motores antes de una de las citas deportivas más esperadas del año en Galicia.