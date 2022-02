Concello de Ourense

Nove entroidos tradicionais da provincia desfilarán na cidade

O venres terá lugar o comezo dos días grandes da festividade do entroido cun novidoso desfile de animación, que contará con nove entroidos tradicionais da cidade e provincia. Será as 20 horas, e percorrerá as rúas principais do centro da cidade.

Óscar Gómez