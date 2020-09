Manuel Baltar: “Gran victoria del municipalismo español, hoy en el Congreso”

El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, calificó hoy de "gran victoria del municipalismo español y gran derrota del gobierno de Pedro Sánchez" el hecho de que hoy el pleno del Congreso de los Diputados tumbase el acuerdo de cesión al Ejecutivo de los remanentes de los municipios, acordado en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), resolución que ha provocado por primera vez la ruptura del consenso entre las fuerzas políticas representadas en el máximo órgano del municipalismo en España. El texto del real decreto ley solo contó con el apoyo del PSOE y Unidas Podemos y la oposición frontal del resto del arco parlamentario.

Manuel Baltar valora que hoy “el municipalismo español, alcaldes y presidentes de los gobiernos provinciales de España, ganaron una importante votación en el Congreso de los Diputados, y el Partido Socialista y Podemos se quedaron solos en un arco parlamentario donde todos se pronunciaron en contra del chantaje que supone ese real decreto, contra la expropiación del dinero de los municipios y los vecinos, y también contra la manipulación, y un ataque furibundo contra la autonomía local.

El presidente de la Diputación de Ourense afirma que las Cortes Generales "hablaron alto y claro, dejaron en evidencia al gobierno socialista-comunista, siendo algo extraordinario el hecho de que no se convalidara un real decreto ley". "Por eso –dijo- hay que seguir reivindicando la autonomía local y el trabajo de los representantes locales y provinciales".

Baltar también quiso enviar un mensaje “de agradecimiento a los alcaldes y concejales de la provincia de Ourense que durante estas horas de votación se movilizaron para defender ante los ayuntamientos el "no" a la expropiación de un dinero que no es de los ayuntamientos, sino de los vecinos, que eligen en qué se invierten esos fondos en el territorio que los generó; y no que sea el gobierno comunista de Pedro Sánchez quien se apropie de ese dinero para cumplir con su agenda ideológica”.

El resultado final de la votación de hoy en el Congreso es para Manuel Baltar "una gran victoria del municipalismo y una gran derrota del socialismo y del gobierno de la nación".