Primavera de portas abertas en la Ruta del Vino del Ribeiro

La presidenta de la Ruta del Viño do Ribeiro, Mariluz Expósito, ensalza estas actividades enoturísticas “son una iniciativa muy importante para la enocomarca del Ribeiro, combinando el tiempo de ocio, la gastronomía, la historia y los magníficos vinos del Ribeiro.”

Primavera de Portas Abertas na Ruta do Viño do Ribeiro

La “Primavera de Portas Abertas na Ruta do Viño do Ribeiro” se desarrollará durante todo un fin de semana en el próximo mes de junio. Bajo el paraguas de la iniciativa ”Primavera de Portas Abertas” en las Rutas del vino de Galicia, una acción impulsada y financiada por Turismo de Galicia, del 5 a 7 de junio llega al Ribeiro una nueva edición de estas jornadas centradas en el enoturismo, con el objetivo de poner valor una Enocomarca donde la viticultura es el eje central de toda la actividad económica.

Los visitantes tendrán disponible una gran oferta de actividades que, combinan la gastronomía, el turismo y el maridaje con los magníficos vinos que nos ofrece la Denominación de Origen Protegido Ribeiro.

Visita a bodega de O Ribeiro | Asociación Ruta do Viño do Ribeiro

Actividades en la "Primavera de Portas Abertas en la Ruta do Viño do Ribeiro"

La Ruta del Viño del Ribeiro, tiene programada una amplia oferta de actividades que abarcan visitas guiadas y gratuitas a las bodegas participantes, catas comentadas, descuentos en alojamientos y restaurantes donde podrán degustarse dos menús concebidos especialmente para esta ocasión.

Como en ediciones anteriores, habrá ”Viño Bus” que saldrá desde las principales ciudades de Galicia (A Coruña, Santiago, Ourense, Vigo y Ferrol), el sábado y el domingo, con destino a diferentes puntos del patrimonio histórico y las bodegas del Ribeiro, donde se desarrollarán actividades de enoturismo especialmente diseñadas para esta iniciativa.

Algunas de las actividades destacables son: un Rally fotográfico por las riberas del Miño, una andaina para descubrir el Castro de Santa Lucía (Castrelo de Miño), un obradoiro “Arte e viño” donde se combina la pintura y el maridaje, y el evento “Sons do viño”, un maridaje entre música en directo, gastronomía y los vinos del Ribeiro.

Con la finalidad de respetar los aforos previstos, las plazas son limitadas, y todas las actividades precisan de inscripción previa para participar en ellas. Las entradas para los ViñoBus y algunas de las actividades, saldrán a la venta en la web Ataquilla a comienzos del mes de maio.

Toda la información sobre la oferta de actividades está disponible en la web de la Ruta del Viño del Ribeiro (www.rutadelvinoribeiro.com) y en las redes sociales: Facebook, instagram y Twitter.