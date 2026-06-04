MÁS DE UNO OURENSE

Interceptado transportando duascentas camisetas deportivas presuntamente falsificadas

O servizo da Garda Civil de Verín tomou declaración en calidade de investigado a un home de orixe marroquí por un presunto delito contra a propiedade industrial.

Jesús Álvarez

Ourense |

Interceptado transportando duascentas camisetas deportivas presuntamente falsificadas
Interceptado transportando duascentas camisetas deportivas presuntamente falsificadas | Garda Civil Ourense

O servizo da Garda Civil de Verín (en Ourense) tomou declaración en calidade de investigado a un home de 30 anos, natural de Marrocos coma presunto autor dun delito contra a propiedade industrial.

O investigado foi interceptado cando circulaba nunha furgoneta pola autovía A-75 transportando 100 equipacións da selección española de futbol e outras tantas da selección brasileña, presuntamente falsificadas xa que non puido aportar nen albarán de transporte nen factura. Os axentes incautáronlle 8535 euros en efectivo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer