Gadis dá voz ás mulleres rurais a través do relato das súas provedoreas

“Pasado, presente e futuro do campo” é o título da 4ª xornada que organizou Gadis para recoñecer o poder transformador das mulleres na contorna rural. A través do relato inspirador das súas protagonistas, provedoras de produtos locais da cadea de supermercados, abordáronse cuestións cruciais como o emprendemento feminino, a innovación no sector agroalimentario e as estratexias de liderado inclusivo. O obxectivo deste foro, que tivo lugar na Fundación Juana de Vega, é fomentar o empoderamento feminino como motor de competitividade e cohesión social.
“Queremos dar voz ás mulleres rurais que coidan do territorio, sosteñen comunidades e xeran oportunidades, manifestou a directora de Marketing e RSC de GADISA Retail, Melisa Pagliaro. Durante a súa intervención tamén subliñou que “a sustentabilidade está moi de moda hoxe en día, pero en Gadis non é unha palabra baleira”. “Ser sostible é ser posible, é ser capaz de manterse no tempo. E para logralo hai que coidar tres piares inseparables: a economía, as persoas e o planeta. Son como as tres patas dun banco: se falla unha, todo cambaléase”, sinalou.
Como exemplo, puxo o apoio de Gadis aos provedores locais e as relacións que se forxan cos protagonistas do evento, baseadas na confianza e nunha visión a longo prazo que lles permite emprender novos proxectos e avanzar nos seus negocios, a maioría dos cales son pemes agroalimentarias que abastecen supermercados e son un motor para consolidar a poboación e fomentar o progreso no rural.
O primeiro caso de éxito que se comenta é o de María Carmen Sánchez Iravedra, fundadora e xerente de Embutidos Suarna, que viu unha oportunidade de negocio nun produto tradicional da zona de Navia de Suarna nos Ancares. O seu compromiso co fortalecemento da identidade local levouna a popularizar e vender a androlla máis alá da súa área de influencia. Hoxe, produce artesanalmente outros embutidos, e a súa vantaxe competitiva reside na conexión co territorio que lles dá autenticidade. «O que me enche de orgullo é ter podido continuar este negocio, dando traballo a máis mulleres e revitalizando a zona. A chamada de Gadis foi un golpe de sorte que impulsou a visibilidade e as vendas dos nosos produtos, axudándonos a crecer como empresa e como persoas, á vez que creamos máis empregos».