El Aceites Abril Voleyourense visitará Torrelavega con el objetivo de prolongar su buena dinámica

El conjunto ourensano llega reforzado tras su solvente victoria en el derbi gallego ante Zalaeta, un partido en el que mostró orden, regularidad en recepción y una notoria capacidad para imponerse en los momentos decisivos. La prioridad para esta jornada será mantener esa estabilidad y minimizar los errores no forzados para competir de manera sólida a domicilio.

El CV Torrelavega se caracteriza por su potencia ofensiva, especialmente en las acciones por banda, y por un juego de ritmo alto que exige concentración continua. El Aceites Abril Voleyourense centrará su planteamiento en presionar desde el saque, sostener su nivel defensivo y encontrar fluidez en ataque para disputar el control del encuentro desde el inicio.

El cuerpo técnico confía en que el equipo siga consolidando su progresión y sea capaz de trasladar a la pista las buenas sensaciones acumuladas en las últimas jornadas.