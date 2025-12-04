Voleibol

El Aceites Abril Voleyourense visitará Torrelavega con el objetivo de prolongar su buena dinámica

El Aceites Abril Voleyourense afronta este fin de semana una exigente jornada de la Superliga 2 Femenina, visitando a CV Torrelavega en uno de los desplazamientos más complicados del calendario. El encuentro se disputará este sábado a las 18:00 horas.

El conjunto ourensano llega reforzado tras su solvente victoria en el derbi gallego ante Zalaeta, un partido en el que mostró orden, regularidad en recepción y una notoria capacidad para imponerse en los momentos decisivos. La prioridad para esta jornada será mantener esa estabilidad y minimizar los errores no forzados para competir de manera sólida a domicilio.

El CV Torrelavega se caracteriza por su potencia ofensiva, especialmente en las acciones por banda, y por un juego de ritmo alto que exige concentración continua. El Aceites Abril Voleyourense centrará su planteamiento en presionar desde el saque, sostener su nivel defensivo y encontrar fluidez en ataque para disputar el control del encuentro desde el inicio.

Client Challenge

El cuerpo técnico confía en que el equipo siga consolidando su progresión y sea capaz de trasladar a la pista las buenas sensaciones acumuladas en las últimas jornadas.

