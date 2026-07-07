Eladio Santos subliña o compromiso do Goberno coa seguridade das mulleres no Camiño de Santiago

O subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos, subliñou o compromiso do Goberno de España coa seguridade das mulleres no Camiño de Santiago. Fíxoo durante a presentación da campaña ‘No caminas sola: camino de Santiago libre de violencias machistas’, que tivo lugar esta mañá na Rúa.
Eladio Santos explicou que esta iniciativa destinada a reforzar a protección das mulleres no Camiño de Santiago comezou no 2021, promovida polas Unidades de Coordinación contra a Violencia sobre a Muller das Delegacións do Goberno de Galicia, Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León e Extremadura, debido ao aumento de mulleres peregrinas que deciden transitar as rutas xacobeas en soidade. A campaña busca dar a coñecer ás peregrinas os recursos postos a disposición das mulleres e que poden utilizar no caso de que sufran calquera tipo de violencia.
O subdelegado indicou que na provincia de Ourense se distribuíron 150 carteis e 1.550 tarxetas informativas, redactadas en castelán e inglés, que se colocan en farmacias e centros sanitarios, así como albergues, oficinas de turismo, comisarías e postos da Garda Civil. Estes materiais inclúen teléfonos de contacto e recomendan descargar a app AlertCorps, unha ferramenta que conecta directamente coas forzas de seguridade, e un código QR que permite o acceso á web da Delegación do Goberno contra a Violencia de Xénero, na que hai información e recursos contra a violencia sobre a muller.
Neste sentido, Santos incidiu en que “é precisa a implicación de toda a sociedade para erradicar a violencia machista”. “A difusión desta campaña con tantos axentes implicados axuda a ter a información sobre todos os recursos dispoñibles e a sensibilizar, previr e denunciar as violencias que poden sufrir as peregrinas, así como a mellorar a protección e seguridade dos camiños”, remarcou. As rutas que atravesan a provincia de Ourense son o Camiño de Inverno, que transcorre polos municipios de Carballeda, O Barco, Vilamartín e A Rúa, e a Ruta da Prata, que discorre por A Gudiña, Xunqueira de Ambía, Verín, Monterrei, Xinzo de Limia, Allariz, Ourense e San Cristovo de Cea.