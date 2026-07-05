Gala de los XV Premios D.O. Ribeiro en el Auditorio Mar de Vigo

José Peñín, la sumiller Manuela Romeralo, el viticultor Ramón Senra, AGASU, la Guía Paadín, y los locales Detapaencepa, Aveleira Viños y El Capitán fueron los galardonados en la décimo quinta edición.

Cordón de Santo André 2025, de Gumersindo Diéguez Collarte; Casal de Paula 2025, de Emilio Docampo Diéguez, y Tarabelo 2024 de Arco da Vella A adega de Eladio fueron los vinos premiados en la Cata Oficial.

Treixadura Ribeiro | CRDO Ribeiro

15º Premios CRDO Ribeiro

Más de 200 personas asistieron a la gala de los XV Premios D.O. Ribeiro celebrados en el Auditorio Mar de Vigo, escenario elegido por el Consejo Regulador para llevar la esencia del Ribeiro a nuevos escenarios y acercar su cultura vitivinícola. Así lo afirmó su presidenta, Concha Iglesias, recordando que los galardones pretenden reconocer a todas las personas y entidades que “contribuyen a hacer más grande la DO Ribeiro”.

Iglesias aprovechó su intervención para destacar algunas de las principales preocupaciones del sector, como la pérdida de rentabilidad de la viticultura, “que dificulta el relevo generacional y favorece el abandono de viñedos”, y para hablar de los desafíos derivados del cambio climático, “que exigen una mayor formación y adaptación por parte de viticultores y bodegas” y de la necesidad de “mantener nuestro compromiso con el fortalecimiento de la visibilidad de Ribeiro en los mercados nacional e internacional, apostando por la calidad, las variedades autóctonas y el consenso”.

Además, la presidenta del Consejo Regulador recordó los buenos resultados obtenidos el último año, con “una mayor presencia en ferias internacionales y destacados reconocimientos en concursos de prestigio”, antes de agradecer “la labor de todos los galardonados y galardonadas que comparten nuestro mismo objetivo, transmitir el valor de un territorio único y de unos vinos que son historia, cultura y futuro”.

Entre ellos se encontraban la sumiller y formadora Manuela Romeralo, Premio Universo Sumiller “por su defensa de las variedades autóctonas y su apuesta por los vinos de Ribeiro en la alta gastronomía”; el viticultor Ramón Senra Pereiras, Premio Vida entre Vides “en reconocimiento a más de cuatro décadas dedicadas al cultivo de la viña y a la preservación de la tradición vitivinícola”; la Asociación Gallega de Sumilleres (AGASU), distinguida con el Premio Ribeiro en Nós, que recogió Juanjo Figueroa, “por su labor prescriptora y divulgadora, acercando los vinos del Ribeiro a consumidores y profesionales”, y la Guía Paadín, Premio Mellor Tarefa de Comunicación “por su labor divulgativa y de promoción de la calidad, identidad y diversidad de los vinos del Ribeiro”.

Así mismo, fueron reconocidos los establecimientos vigueses Detapaencepa, AVeleira Viños y El Capitán, por su compromiso con la difusión y el servicio de los vinos de Ribeiro. La ceremonia incluyó además un reconocimiento especial a José Peñín, nombrado Persoeiro de Honra, “por su extraordinaria trayectoria en la divulgación de la cultura del vino” y por “su decisiva contribución a la proyección y prestigio de la D.O. Ribeiro, tanto entre consumidores como entre profesionales del sector”.

Gala 15º Premios D.O. Ribeiro | CRDO Ribeiro

“Vivimos un momento lleno de desafíos, pero también con muchos motivos para mirar al futuro con optimismo”, afirmó Concha Iglesias, animando a los asistentes a “seguir trabajando juntos para que el Ribeiro continúe siendo un referente de calidad, autenticidad e innovación, sin perder nunca de vista a quien hace posible con su esfuerzo diario, que esta denominación siga creciendo generación tras generación”.

La gala, presentada por Lucía Rodríguez y Duarte Galbán, contó con la asistencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero; el diputado Rosendo Fernández, de la Deputación de Ourense; y el delegado de la Zona Franca de Vigo, David Regades; así como la gerente de Galicia Calidade, Ana Méndez, y de Agacal, Martín Alemparte, entre otros, y estuvo amenizada por la música de Eladio y los Seres Queridos y Señora Dj, que ambientó el cóctel en la terraza.

Entre bromas y referencias a la Navidad viguesa, Nueva York y los conciertos de Castrelos, habló el alcalde de Vigo de la “unión histórica” que hay entre Vigo y Ourense, y lo queridos que son los ourensanos en una ciudad “llena de sitios de hostelería maravillosos que maridan gastronomía con los mejores vinos del mundo, que son los de la D.O. Ribeiro”.

Vinos ganadores de los 15 ª Premios DO Ribeiro

Durante la gala se dieron a conocer los vinos premiados en la Cata Oficial, convirtiéndose en uno de los momentos más aplaudidos de la ceremonia.

Cordón de Santo André 2025 , de Gumersindo Diéguez Collarte, Mellor Viño Branco Colleiteiros

, de Gumersindo Diéguez Collarte, Mellor Viño Branco Colleiteiros Casal de Paula 2025 , de Emilio Docampo Diéguez, Mellor Viño Branco Adegas

, de Emilio Docampo Diéguez, Mellor Viño Branco Adegas Tarabelo 2024, de Arco da Vella A Adega de Eladio, Mellor Tinto.

La gala de los XV Premios D.O. Ribeiro pone fin a la Semana do Ribeiro celebrada en Vigo, que incluyó un Túnel de Vinos con más de 50 referencias, y catas guiadas dirigidas por sumilleres y catadores expertos.