Cuatro medallas del Marbel en la Supercopa de España de Jiu Jitsu

Se disputó en el pabellón Francisco Valcárcel de Villaviciosa de Odón (Madrid) la Supercopa de Jiu Jitsu ‘Comunidad de Madrid’ en categoría absoluta, con cinco integrantes del Jiu Jitsu Club Marbel.

En la modalidades de Dúo Kata y Dúo Show, la pareja junior integrada por Lucía Caneiro y Silvia Iglesias debutó en la máxima categoría con enorme éxito, al lograr el Oro en Dúo Show, la modalidad en la que se permite un toque de creatividad en el desarrollo de las técnicas.

El jiu jitsu Marbel también tuvo notable presencia en las modalidades individuales de Lucha o Ne Waza (o lucha restringida al suelo). Los internacionales Leire Carrera y Rubén Córdoba se presentaron en ambas, en -57 kilos femenina y -94 masculina. Córdoba logró la plata en Lucha y bronce en Ne Waza, mientras Leire añadió otra plata en Ne Waza.

Además, Yago-Nguyen Rodríguez compitió en Lucha -85 kilos, terminando en un meritorio quinto puesto. La competición se desarrolló durante todo el domingo, entre las 9 h de la mañana y las 18 h de la tarde.

El quinteto de competidores estuvieron dirigidos en el tatami por los Maestros Felipe Iglesias, seleccionador gallego y reciente bicampeón Mundial de Dúo Kata Máster y Anita Fernández Moráis.

