El Aceites Abril Voleyourense se impone al RGC Covadonga por 3-1 en O Pompeo

El conjunto ourensano comenzó el encuentro con solidez, mostrando un buen nivel en recepción y una mayor eficacia ofensiva que le permitió controlar los dos primeros sets. En ambos parciales, el Aceites Abril Voleyourense supo gestionar las ventajas y cerrar los finales con solvencia.

En el tercer set, el RGC Covadonga logró reaccionar, elevando su ritmo de juego y aprovechando una mayor continuidad en ataque para recortar distancias en el marcador. Sin embargo, el equipo local mantuvo la calma y recuperó el control del partido en el cuarto parcial.

En el último set, el Aceites Abril Voleyourense volvió a imponer su ritmo desde el saque y la defensa, gestionando con madurez los momentos clave para cerrar el encuentro por 25-18 y certificar una victoria importante ante su afición.

Este triunfo refuerza la progresión del equipo y consolida el trabajo realizado en las últimas jornadas, permitiendo al Aceites Abril Voleyourense seguir creciendo en la competición.