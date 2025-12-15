Voleibol

El Aceites Abril Voleyourense se impone al RGC Covadonga por 3-1 en O Pompeo

El Aceites Abril Voleyourense sumó una nueva victoria en la Superliga 2 Femenina tras imponerse por 3-1 al RGC Covadonga en el Polideportivo O Pompeo, en un encuentro correspondiente a la 11ª jornada de competición. Los parciales fueron 25-20, 25-18, 20-25 y 25-18, según recoge el acta oficial del partido .

Onda Cero Ourense

Ourense |

El Aceites Abril Voleyourense se impone al RGC Covadonga por 3-1 en O Pompeo
El Aceites Abril Voleyourense se impone al RGC Covadonga por 3-1 en O Pompeo | Aceites Abril Voleyourense

El conjunto ourensano comenzó el encuentro con solidez, mostrando un buen nivel en recepción y una mayor eficacia ofensiva que le permitió controlar los dos primeros sets. En ambos parciales, el Aceites Abril Voleyourense supo gestionar las ventajas y cerrar los finales con solvencia.

En el tercer set, el RGC Covadonga logró reaccionar, elevando su ritmo de juego y aprovechando una mayor continuidad en ataque para recortar distancias en el marcador. Sin embargo, el equipo local mantuvo la calma y recuperó el control del partido en el cuarto parcial.

En el último set, el Aceites Abril Voleyourense volvió a imponer su ritmo desde el saque y la defensa, gestionando con madurez los momentos clave para cerrar el encuentro por 25-18 y certificar una victoria importante ante su afición.

Este triunfo refuerza la progresión del equipo y consolida el trabajo realizado en las últimas jornadas, permitiendo al Aceites Abril Voleyourense seguir creciendo en la competición.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer