A Confederación Hidrográfica insiste no uso sostible da auga

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), organismo autónomo dependente do Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, celebrou a XI reunión da Oficina/Comité Técnico da Seca da HC do Miño-Sil, constituída o pasado mes de febreiro.

Datos

A precipitación media acumulada do 1 de outubro ao 30 de novembro de 2022 foi de 390,5 l/m2, un 38% por riba da media, tendo en conta un inicio húmido do ano hidrolóxico.Os encoros da demarcación sitúanse nun 53,59%, un 4,39% máis baixo que a media histórica e un 7,44% máis que o ano pasado; os caudais circulantes un 30% por debaixo dos habituais.

Situación

Se analizamos as precipitacións medias acumuladas rexistradas nos últimos doce meses, seguen por debaixo da media, concretamente do 18%, sendo a diferenza máis acusada na conca do Si, un 28%, e menos no Baixo Miño cun 8%.

“Estes datos amosan a melloría en todas as Unidades Territoriais polas intensas chuvias de outubro e novembro, neste sentido, a situación é normal en todo o territorio, a excepción dos Sistemas do Miño Alto e da Limia, aínda que en ambos os casos o o escenario está próximo á normalidade, que se prevé que estea plenamente acadada a finais de decembro”, explicou Quiroga.

Recomendacións

As previsións a medio prazo parecen indicar un trimestre -22 de decembro ao 23 de febreiro, con precipitacións dentro do rango habitual, o que levaría progresivamente á normalidade todo o territorio da Demarcación Miño-Sil. De cumprirse esta previsión, a situación será normal en relación á escaseza en todo o territorio a finais de decembro de 2022 e en relación á prolongada seca de finais de xaneiro de 2023.

Dende a CHMS insístese na obriga de realizar un uso sostible da auga e insta ás autoridades competentes en abastecemento de auga (Administración Local) a realizar as melloras necesarias para evitar perdas e filtracións nas redes, evitando así que se repitan os problemas de restricións. , que se produciu o pasado verán nalgúns núcleos de poboación.

“A adopción de medidas e a sensibilización da poboación sobre o uso racional e responsable da AUGA é fundamental para evitar restricións específicas pola escaseza do recurso”, concluíu o presidente da CHMS.