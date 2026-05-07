Aceites Abril lanza "EDUCANDO EN VALORES", una campaña para visibilizar el poder transfomador del deporte en la etapa formativa

Aceites Abril, empresa familiar ourensana con casi 30 años de compromiso ininterrumpido con el deporte base, ha lanzado "Educando en Valores", una campaña que nace para celebrar y visibilizar el papel transformador que tiene la práctica deportiva en la etapa formativa de los más pequeños. Una iniciativa que llega avalada por el reconocimiento de la Xunta de Galicia, que distinguió a Aceites Abril con el Premio al Mejor Patrocinio Deportivo en los Premios Deporte Galego, en reconocimiento a su firme compromiso con la promoción del deporte base, los valores saludables y la formación de jóvenes deportistas.

Educando en Valores

La campaña surge al hilo de un hito significativo: la colaboración de Aceites Abril alcanza ya los 70 clubs y colegios, lo que se traduce en más de 1.180 equipos de diferentes categorías y un total de 17.000 jóvenes deportistas repartidos principalmente por Galicia, pero también por Asturias, Cantabria y Castilla y León. Un compromiso que, lejos de ser meramente económico, refleja la vocación de la empresa ourensana de contribuir activamente al desarrollo de su entorno y de las comunidades en las que opera.

Valores que mueve el deporte

Las creatividades de la campaña ponen rostro y nombre a los valores que definen la práctica deportiva en edad formativa: la superación, la entrega, la igualdad, la disciplina, la confianza, la audacia, el respeto, el juego limpio, el compañerismo, la constancia y el trabajo en equipo. Valores universales que se aprenden en el vestuario, en el entrenamiento y en la competición, y que acompañan a los jóvenes mucho más allá de la cancha, convirtiéndose en pilares de su desarrollo personal.

Los protagonistas: los jóvenes deportistas

Los verdaderos protagonistas de "Educando en Valores" son los propios deportistas, jóvenes de clubs, colegios y centros deportivos de toda la comunidad. Entre ellos se encuentran:

En Ourense : el Pabellón de Fútbol, el Club Ximnasia Pavillón, el Aceites Abril de voleibol y el Ourensticks de hockey sala.

: el Pabellón de Fútbol, el Club Ximnasia Pavillón, el Aceites Abril de voleibol y el Ourensticks de hockey sala. En A Coruña y Santiago : el CRAT de rugby, el Victoria CF de fútbol femenino, el SCD Rabadeira de patinaje de velocidad y el Club Natación Ciudad de Santiago.

: el CRAT de rugby, el Victoria CF de fútbol femenino, el SCD Rabadeira de patinaje de velocidad y el Club Natación Ciudad de Santiago. En Vigo y Pontevedra : el Club Cisne Balonmano, el Rápido de Bouzas, la E.D. Val Miñor de Nigrán y el Club Juventud Cambados.

y : el Club Cisne Balonmano, el Rápido de Bouzas, la E.D. Val Miñor de Nigrán y el Club Juventud Cambados. En Lugo: el Estudiantes y el CB Sarria de baloncesto.

Una representación plural de deportes, territorios y disciplinas que refleja la diversidad y riqueza del deporte formativo en el noroeste de España.

Casi 30 años apostando por el deporte base

"Educando en Valores" es la expresión más reciente de un compromiso que Aceites Abril lleva cultivando desde sus orígenes. Durante casi tres décadas, la empresa ourensana ha apoyado de manera continuada al deporte base como parte esencial de su identidad y de su responsabilidad con el entorno. Un apoyo que la Xunta de Galicia reconoció con el Premio al Mejor Patrocinio Deportivo en los Premios Deporte Galego 2023-2024, y que hoy se traduce en 17.000 jóvenes deportistas que cuentan con el respaldo de una empresa que cree, firmemente, que el deporte enseña a ser mejores personas.