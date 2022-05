O 60% dos participantes nas Lanzadeiras Conecta xa atoparon un emprego

Entre 2016 e 2022 a Xunta apoiou a celebración de 39 lanzadeiras de emprego nas que tomaron parte 900 persoas que acadaron, no 60% dos casos, o seu obxectivo de acceder ao mercado de traballo. A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, participou no encontro Lanzadeiras Conecta Emprego, no que destacou os resultados desta iniciativa promovida pola Xunta, a Fundación Santa María la Real e a Fundación Telefónica, para mellorar as oportunidades laborais de persoas desempregadas en Galicia. Lorenzana recalcou os bos resultados que as lanzadeiras conseguen en termos de formación e contratación e valorizou o seu carácter innovador. Estas plataformas destacan pola súa metodoloxía avanzada, moderna e cooperativa.

Grazas ás lanzadeiras, o 60% dos participantes lograron mellorar a súa situación laboral ao atopar un traballo por conta allea, emprender, obter certificados de profesionalidade e aumentar a súa formación para abrir novas opcións laborais. Uns datos que, como indicou Lorenzana “avalan este proxecto reformador no ámbito da orientación laboral, que ten como obxectivos axudar e guiar ás persoas en situación de desemprego e reactivar a procura de traballo en equipo, con espírito colaborativo e solidario, aprendendo novas ferramentas e reforzando competencias transversais e dixitais”.

Por este motivo a Xunta segue a apostar polo proxecto. Na actualidade Galicia ten en marcha catro lanzadeiras Conecta Emprego en Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo e Ourense, e cada unha delas conta con 25 participantes de entre 18 e 60 anos. Tal e como indicou Lorenzana, na actual convocatoria estreada o pasado febreiro, “un total de 23 participantes xa atoparon emprego e outros 5 realizan certificados de profesionalidade”. Nos últimos anos as lanzadeiras adquiriron unha vertente máis tecnolóxica e próxima á realidade, o que supón un valor engadido para axudar á empregabilidade das persoas participantes.

Novos programas

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade anunciou que, dado o éxito das lanzadeiras, a Xunta está a iniciar en Galicia dous novos programas piloto para impulsar o emprego, da man da Fundación Santa María a Real. O primeiro deles, Entrenaemprego, arrancou o pasado abril en Lugo e que busca mellorar a empregabilidade e a inserción laboral de mulleres en situación de desemprego de longa duración e desconectadas do mercado laboral ao ter renunciado á súa vida profesional para dedicarse ao coidado das súas fillas e fillos ou de persoas con dependencia.

Doutra banda está en marcha Empregarte, que incide na empregabilidade de mulleres e homes de entre 18 e 60 anos que levan máis dun ano sen traballar, poñendo o foco nas persoas que están nunha situación de especial vulnerabilidade. A novidade desta iniciativa é que utiliza técnicas creativas de diferentes disciplinas artísticas para reactivalas, favorecer as súas aptitudes e talentos e impulsar a súa inserción laboral. O programa piloto comezará o próximo mes en Pontevedra.

“Estes dous novos programas complementan a nosa política activa de emprego e formación que pivota sobre tres eixos: O Plan Emprega muller, con 35,8 millóns; o Plan Emprega Xuventude, con 51,8 millóns de euros; e o Plan Emprega Discapacidade-Exclusión Social, con 40 millóns de euros”, especificou a conselleira, quen incidiu en que a Xunta está a investir este ano un total de 127,6 millóns de euros “para impulsar máis e mellores oportunidades laborais entre os colectivos prioritarios”.

“Os desafíos que enfrontamos en materia de emprego son tan complexos como cambiantes, e por iso debemos apostar por conectar ás persoas coas oportunidades laborais, tecendo unha rede resistente que garanta a maior estabilidade posible para o noso mercado laboral e a continuidade do Estado de benestar no que vivimos”.