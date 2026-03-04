Política

O BNG responsabiliza ó PP da posibilidade de perda dun deputado en Ourense

O nacionalista Bernardo Varela critica ós populares

Ourense

O BNG responsabiliza ó PP da posibilidade de perda dun deputado en Ourense
O BNG responsabiliza ó PP da posibilidade de perda dun deputado en Ourense | onda cero ourense

O grupo provincial do BNG considera que o PP quere “blindar” escanos mentres que leva medio século desertizando demográficamente as bisbarras da provincia.

Así o estima o deputado provincial Bernardo Varela diante da preocupación expresada polo presidente dos populares ourensáns e da Deputación quen esta semana expresou preocupación pola posibilidade de que Ourense perda un representante no Congreso por perda de poboación.

Por elo os nacionalistas chaman a fortalecer a provincia con emprego e dereitos fronte ás blindaxes artificiais dos populares.

