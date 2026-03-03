A ourensá Natalia González, nova secretaria de igualdade do PSdeG.

A ata agora secretaria de Política Social, Maiores e Dependencia do PSdeG, Natalia González Beneitez, pasará a ocupar a secretaría de Igualdade do partido. O secretario xeral socialista, José Ramón Gómez Besteiro, trasladou á Comisión Executiva Nacional Galega, durante a súa sesión ordinaria de marzo, o nomeamento para o cargo, que permanecía vacante.
Pola súa banda, María Fernández Ojea, secretaria de Función Pública e Xustiza desde a celebración do 15.º Congreso Nacional, farase cargo das responsabilidades que ostentaba González Beneitez. Na reunión, Besteiro propuxo a Patricia Iglesias Rey para a secretaría de Administración Pública, Autogoberno, Xustiza e Asesoría Xurídica.
Tal como recollen os estatutos do PSdeG para o caso de incorporación de novos membros ao órgano de dirección, o nomeamento de Iglesias deberá ser ratificado polo Comité Nacional Galego na súa próxima reunión.