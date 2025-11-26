Bebeto vuelve a A Coruña para presentar su biografía autorizada y encender las luces de navidad
Dos años y medio después de su última visita, Bebeto regresa a A Coruña. Hoy miércoles asistirá a la presentación de su biografía autorizada, escrita por Álex Centeno. Y el viernes encenderá las luces de navidad en María Pita. Bebeto íba a comer las truchas a Xesteda, cerca de A Silva, en Cerceda. Por allí se crió y creció Miguel Loureiro, protagonista ahora en el Deportivo, dónde lo ponga Hidalgo. Y hoy tenemos European Cup, con el Baxi Ferrol recibiendo a las 20:15 al Sosnowiec polaco.
Bebeto y Alberto Gómez Barros en el año 1994, cuándo el jugador quiso volver para Brasil