Bebeto vuelve a A Coruña para presentar su biografía autorizada y encender las luces de navidad

Dos años y medio después de su última visita, Bebeto regresa a A Coruña. Hoy miércoles asistirá a la presentación de su biografía autorizada, escrita por Álex Centeno. Y el viernes encenderá las luces de navidad en María Pita. Bebeto íba a comer las truchas a Xesteda, cerca de A Silva, en Cerceda. Por allí se crió y creció Miguel Loureiro, protagonista ahora en el Deportivo, dónde lo ponga Hidalgo. Y hoy tenemos European Cup, con el Baxi Ferrol recibiendo a las 20:15 al Sosnowiec polaco.

El Deportivo elimina al Sámano y Bebeto encenderá las luces de navidad de A Coruña el 28 de noviembre

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Bebeto y Alberto Gómez Barros en el año 1994, cuándo el jugador quiso volver para Brasil
Bebeto y Alberto Gómez Barros
