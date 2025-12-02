El Albacete 0-Deportivo 2, en Juego de Plata

Matrícula de honor para el Deportivo en el mes de noviembre. Con cinco partidos y cinco victorias y recuperando el liderato perdido en el octubre negro. La guinda llegó en Albacete.

Con contragolpes y golpes que culminaron Stoikov y Zakaria Eddahchouri . Hidalgo le dio a Stoichkov la titularidad en la delantera, por delante de Eddahchouri y Mulattieri y el gaditano culminó un contragolpe de libro ejecutado entre Mella y Soriano.

Y con el Albacete volcado, llegó el 0-2, en el minuto 89, en la carrera de Yeremay y el remate de Edachouri para sumar su octavo gol en 16 partidos. La fiesta, en la grada, y también en el vestuario, como se atrevió a cantar Dani Barcia.

Eso sí, a José Ángel Jurado, que lo pasó mal por el pinalti que le señaló Marta Huerta de Aza y después invalidado en el VAR, prefiere la música de su Sevilla capital.

Pues sin abandonar la música, el Deportivo lanzó una encuesta a sus socios el pasado viernes. Después de muchas preguntas llegaron tres al final. Si quieren cambiar Deportivo de La Coruña por Deportivo de A Coruña, si quieren que el equipo tenga una mascota e incluso si quieren cambiar de himno, con cambio de estilo incluído.

Con cambio o sin él, el Deportivo, con Copa en la Nova Creu Alta el jueves, intentará sumar la sexta seguida el domingo ante un Castellón que llegará a Riazor con la flecha hacia arriba.