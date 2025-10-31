El Deportivo elimina al Sámano y Bebeto encenderá las luces de navidad de A Coruña el 28 de noviembre

El Concello de A Coruña anunciaba esta mañana la noticia, en un comunicado, en el que además apunta que el día anterior, jueves 27 de noviembre, Bebeto participará en un coloquio con escolares de centros públicos de A Coruña organizado por el Concello. Será en el Ágora, con el objetivo de hablar de "valores de los deportes aplicados a la vida y a la educación. Los niños y niñas participantes podrán preguntar a Bebeto tras el encuentro".