Onda Deportiva Coruña 31/10/2025

El Deportivo elimina al Sámano y Bebeto encenderá las luces de navidad de A Coruña el 28 de noviembre

El Deportivo ganó por 1-5 al Sámano en la primera ronda de Copa con goles de Barcia, Zakaria, Stoikov y Cristian Herrera, éste con dos tantos. La Copa la ganó Bebeto en 1995 y la leyenda deportivista vuelve dos años y medio después a A Coruña para presentar la biografía oficial que ha escrito Álex Centeno y también para encender las luces de navidad en María Pita.

Alberto Gómez Barros

A Coruña |

Bebeto volverá a A Coruña dos años y medio después de su última visita

El Concello de A Coruña anunciaba esta mañana la noticia, en un comunicado, en el que además apunta que el día anterior, jueves 27 de noviembre, Bebeto participará en un coloquio con escolares de centros públicos de A Coruña organizado por el Concello. Será en el Ágora, con el objetivo de hablar de "valores de los deportes aplicados a la vida y a la educación. Los niños y niñas participantes podrán preguntar a Bebeto tras el encuentro".

