Saiko es el artista confirmado para las Ferias y Fiestas de septiembre de Don Benito

Las Ferias y Fiestas de Don Benito volverán a contar este año con uno de los grandes nombres de la música urbana nacional. El artista Saiko ofrecerá un concierto el próximo sábado 12 de Septiembre, a las 22:00 horas, en el recinto Las Arenas, dentro de la programación oficial de las fiestas.

Así lo ha anunciado el concejal de Ferias y Fiestas, Álvaro Ballesteros, durante una rueda de prensa realizada en el propio recinto y en la que también han participado los promotores del concierto.

Durante su intervención, Álvaro ha destacado la trayectoria del artista granadino, considerado uno de los mayores referentes actuales de la música urbana. En 2024 logró encadenar siete números uno en las listas de éxitos España, consolidándose como uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional. En este sentido, el concejal ha señalado que la presencia de Saiko en Don Benito supone “una oportunidad única para que los jóvenes y todos los amantes de la música puedan disfrutar de uno de los artistas del momento sin salir de nuestra ciudad”

Por su parte, los promotores del evento han mostrado su satisfacción por traer a Don Benito un espectáculo de estas características. Han subrayado que el concierto contará con un importante despliegue técnico, un cuidado montaje y un espectáculo audiovisual de primer nivel, invitando tanto a vecinos como a visitantes a disfrutar de una noche que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de las fiestas.

Las entradas ya están a la venta desde este jueves, 9 de julio, a partir de las 12:00 horas, con un precio inicial de 20 euros.

Podrán adquirirse de forma presencial en Tiendas Pavo, repartidas por toda Extremadura, y en tiendas Patros, en Villanueva de la Serena. Asimismo, estarán disponibles de manera online a través de www.javenex.com