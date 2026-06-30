Fusión Don Benito - Villanueva

El pleno de Don Benito da el carpetazo definitivo al proceso de fusión con Villanueva de la Serena

Partido Popular, Siempre Don Benito y PSOE han aprobado por unanimidad la moción para cerrar definitivamente el expediente y comunicarlo a las diferentes administraciones regionales y nacionales

ondacero.es

Don Benito |

Unanimidad en el pleno de Don Benito a favor de la moción para cerrar el expediente de la fusión
Unanimidad en el pleno de Don Benito a favor de la moción para cerrar el expediente de la fusión | Ayuntamiento de Don Benito

Don Benito ha puesto punto y final al proceso de fusión con Villanueva de la Serena que arrancó en 2021. El pleno ordinario del mes de junio aprobaba por unanimidad la moción presentada por Partido Popular y respaldada por Siempre Don Benito y PSOE, para dar carpetazo definitivo al expediente de fusión. Una decisión importante para ambos municipios que llega tras varios años marcados por la crispación social y el conflicto político.

El portavoz del PSOE, Manuel Gómez, ha afirmado durante el pleno ordinario que "no es momento de hablar de la fusión", insistiendo en que la prioridad del grupo socialista es "recuperar Don Benito, su economía y volver a ilusionar a los donbenitenses".

Por su parte, el Partido Popular, bajo la intervención de Ángel Luis Valadés, ha defendido la necesidad de "aparcar esto" de manera definitiva. Además, ha apuntado a que los problemas surgieron tras el referéndum, cuando comenzaron a imponerse "medidas de forma unilateral".

La portavoz de Siempre Don Benito, María Fernanda, ha insistido en que esta medida es lógica al considerar que el proceso de fusión "estaba viciado desde el principio" añadiendo que no se desarrolló con la limpieza y transparencia necesaria.

Con este acuerdo por unanimidad entre las diferentes fuerzas políticas, el proceso de fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena, que generó un intenso debate político y social en la comarca, queda oficialmente cerrado. Con este punto y final, ahora Don Benito debe comunicar esta decisión al Gobierno Central, la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.

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