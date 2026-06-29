Villanueva de la Serena recibirá una subvención de más de 3,8 millones de euros para arreglar las infraestructuras dañadas por las fuertes lluvias de invierno

Villanueva de la Serena va a recibir una subvención de 3.852.601,04 euros, concedida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, para el arreglo y reparación de los daños provocados este invierno, en los meses de enero y febrero, por la borrasca Leonardo, y los temporales y lluvias encadenados en esos días. Una subvención que recibe el ayuntamiento de forma anticipada al 100% y con la que se mejorará la red de caminos, fundamentales para la actividad agrícola y ganadera tan importante en el municipio.

Con esta subvención se procederá a la reparación, restitución y mejora de caminos rurales, así como el arreglo de infraestructuras también municipales que se vieron afectadas por los temporales, tanto en Villanueva de la Serena como en Entrerríos, localidad que sufrió importantes daños; tanto en la playa como en edificios del casco urbano. También se realizará alguna actuación en la finca municipal de NAVISA.

En lo que se refiere a los caminos, se repararán una treintena de ellos lo que supone una actuación que afecta a unos 45 kilómetros, y una superficie de más de 215.000 metros cuadrados. Los caminos en los que se va a actuar serán el de Masegales, Rincón, Molino de Matarratas, Arroyo del Gato, Prior, Charco de la Mesa, Torruco, Ventorrillo, Tejares, Conejera, Santa Ana, Encomienda, Trocha, Santiago, Cambrón, Chicarro; entre otros.

De esta manera el Gobierno de España concede fondos suficientes para afrontar los enormes daños causados por el temporal y las borrascas, que en el caso de Villanueva de la Serena superan los 3.800.000 euros, cantidad cuantificada y 100 % subvencionada.