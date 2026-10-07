Plena Inclusión Don Benito y Doy-Das incorporan vehículos adaptados gracias al Plan MOVA+

Plena Inclusión Don Benito y la Asociación Doy-Das cuentan desde ahora con nuevos vehículos adaptados destinados a mejorar los desplazamientos y la accesibilidad de las personas usuarias de ambas entidades. La adquisición ha sido posible gracias a las ayudas del Plan MOVA+, puesto en marcha por la Diputación de Badajoz.

Los dos vehículos han sido presentados este martes en las instalaciones de Plena Inclusión Don Benito, en un acto en el que han participado el diputado provincial Manuel Gómez; la presidenta de Plena Inclusión Don Benito, María Soledad Dovado; la presidenta de la Asociación Doy-Das, María José Carreño, además de usuarios de ambas entidades, José Carlos Collado y Cristina Gallego.

En total, las subvenciones concedidas por la institución provincial se acercan a los 80.000 euros. Plena Inclusión Don Benito ha recibido una ayuda de 39.959 euros para la adquisición de un vehículo cuyo coste ha ascendido a 39.999 euros. Por su parte, Doy-Das ha obtenido una subvención de 40.000 euros para un vehículo adaptado con un importe de 41.000 euros.

Un millón de euros para mejorar la movilidad

El Plan MOVA+ está dotado con un millón de euros y tiene como objetivo facilitar a entidades de la provincia la adquisición de vehículos adaptados que permitan mejorar la movilidad de las personas con discapacidad y favorecer su participación en actividades y servicios.

Durante la presentación, el diputado provincial Manuel Gómez destacó el compromiso de la Diputación de Badajoz con las entidades sociales de la provincia y puso en valor la utilidad de este tipo de recursos para mejorar la atención y la autonomía de las personas con discapacidad.

Desde Plena Inclusión Don Benito, su presidenta, María Soledad Dovado, destacó la importancia de disponer de este nuevo recurso para la entidad. También la presidenta de Doy-Das, María José Carreño, subrayó la necesidad de contar con un vehículo adaptado propio que permita atender las necesidades de las personas usuarias de la asociación.