La Policía Local de Don Benito detiene en Medellín al presunto autor del robo de un coche tras una persecución temeraria

La Policía Local de Don Benito (Badajoz) ha detenido en Medellín al presunto autor de la sustracción de un coche, tras una huida por la carretera EX-206 en la que invadió el sentido contrario y obligó a otros vehículos a apartarse para evitar accidentes.

Los hechos ocurrieron este miércoles, sobre las 19:35 horas, según ha informado este viernes la Policía Local en una nota de prensa.

Un agente que prestaba servicio en la central de comunicaciones observó cómo un turismo circulaba a gran velocidad frente a la Jefatura, prácticamente al mismo tiempo que su propietario acudía a las dependencias policiales para comunicar que acababan de sustraérselo en una calle cercana.

La Policía Local activó un dispositivo de búsqueda con dos patrullas, una de las cuales localizó el vehículo en la EX-206, cuando se dirigía hacia Medellín.

El conductor desatendió las señales de alto y huyó a gran velocidad, con adelantamientos peligrosos e invasiones del carril contrario en un momento de elevada congestión de tráfico, lo que obligó a otros usuarios a apartarse para evitar posibles colisiones.

Al llegar a Medellín, el sospechoso consiguió eludir inicialmente a las patrullas y, tras ser localizado de nuevo, abandonó el turismo en la urbanización Quinto Cecilio y continuó la fuga a pie.

Los agentes desplegaron entonces una búsqueda por la zona y lograron detenerlo después de una hora de rastreo por el cerro, con la colaboración de varios vecinos.

El detenido fue entregado posteriormente a la Guardia Civil, que también había participado en el dispositivo, mientras que el propietario recuperó el vehículo sustraído.