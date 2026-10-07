Don Benito se prepara para volver a vivir una Procesión Magna 25 años después

Don Benito volverá a vivir el próximo 7 de noviembre una jornada histórica para su Semana Santa con la celebración de una nueva Procesión Magna, 25 años después de la última cita de estas características. Las hermandades participantes han presentado los detalles de una jornada que llevará a las calles de la ciudad a ocho de sus titulares.

La presentación contó con la participación del concejal de Turismo, Álvaro Ballesteros, acompañado por la concejala de Agricultura, Graciela Gómez. El acto comenzó con una presentación audiovisual de las imágenes que protagonizarán esta Procesión Magna: Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén, el Cristo del Perdón, el Cristo de la Oración en el Huerto, el Cristo de Medinaceli, el Cristo de la Buena Muerte, el Cristo Yacente, el Cristo Resucitado y María Santísima de la Soledad.

La jornada comenzará con la salida de la Hermandad de La Borriquita desde la parroquia de San Juan, acompañada durante el recorrido por su Agrupación Musical. A la misma hora, desde la parroquia de San Sebastián, partirá el Cristo del Perdón.

Ambas hermandades protagonizarán uno de los primeros momentos destacados de la tarde cuando se encuentren en la Plaza de España a las 17:30 horas. En torno a esa hora se incorporarán también el Cristo de la Oración en el Huerto, el Cristo de Medinaceli, el Cristo de la Buena Muerte, el Cristo Yacente y el Cristo Resucitado. Todos ellos avanzarán hacia la parroquia de Santa María, donde se incorporará María Santísima de la Soledad.

A partir de entonces comenzará el recorrido conjunto de todas las hermandades. La procesión avanzará hasta la Avenida de la Constitución, pasando por la calle San Marcos, para continuar posteriormente hasta la Plaza de España.

Otro de los puntos señalados será la plaza de Santo Ángel, donde se instalará un altar dedicado a San Francisco Javier y estarán presentes las autoridades. Las hermandades realizarán allí una parada antes de continuar su recorrido.

La llegada a la Plaza de España marcará el inicio de la despedida. Desde allí, cada hermandad emprenderá el camino de regreso hacia su templo.

Una herramienta para seguir la Magna en tiempo real

Durante la presentación también se dio a conocer LiveMap, una herramienta que permitirá seguir la Procesión Magna en tiempo real a través de un mapa. Los ciudadanos y visitantes podrán consultar en todo momento la ubicación de los distintos cortejos.

La aplicación ofrecerá además información práctica sobre diferentes puntos de interés, como zonas de aparcamiento, espacios habilitados para personas con movilidad reducida y baños públicos.