Desaparece Blanca, una menor de 17 años de Villanueva de la Serena

La Policía Nacional ha confirmado la desaparición de una menor en Villanueva de la Serena el pasado domingo a las 21:45 de la noche. Las autoridades han pedido la colaboración ciudadana para encontrar a la joven lo antes posible.

La familia de la menor ha denunciado su desaparición al comprobar que la joven se marchó y no volvió. Aunque por el momento se desconoce si lo hizo voluntariamente o estaba en algún lado y nunca regresó a su casa.

Para facilitar su búsqueda, han compartido un cartel con una fotografía suya y su descripción en la que aclaran que Blanca, de 17 años, tiene el pelo moreno, llevaba puesta una chaqueta verde, mallas deportivas negras y zapatillas blancas.

Además, la menor mide aproximadamente 1,60 metros, es de complexión delgada, tiene los ojos castaños y el pelo negro. Las autoridades no han querido trasmitir más información del paradero de la desaparecida.

Sus seres queridos y amigos están compartiendo su fotografía a través de redes sociales para pedir información a cualquier persona que pueda saber algo sobre el paradero de la joven. Desconocen si pudo haberse marchado voluntariamente y si podría estar acompañada.