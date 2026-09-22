ADEVAG inicia un proyecto para unir el tejido asociativo de las Vegas Altas del Guadiana

La Asociación para el Desarrollo de las Vegas Altas del Guadiana, ADEVAG, ha puesto en marcha un proyecto para fortalecer el tejido asociativo de las Vegas Altas del Guadiana.

La iniciativa, que se desarrollará entre septiembre de 2026 y abril de 2027 junto a Grupo Red, busca mejorar la organización de las entidades y fomentar el trabajo conjunto entre asociaciones de distintos municipios.

El proyecto incluye cinco cursos de formación sobre participación, comunicación, trabajo en equipo, gestión de proyectos y nuevas tecnologías. También se actualizará el catálogo comarcal de asociaciones y se organizarán unas jornadas para favorecer el intercambio de experiencias y la creación de iniciativas conjuntas.

La iniciativa pretende que las asociaciones conozcan mejor el trabajo que realizan otras entidades de la comarca y puedan establecer nuevas vías de colaboración. De esta manera, se pretende que algunas actividades y proyectos puedan superar el ámbito local y adquirir una dimensión comarcal.

Los cursos se plantean inicialmente de forma presencial para favorecer el contacto entre las asociaciones, aunque podrán adaptarse a formato online según las necesidades de participación.

El presidente de ADEVAG, Valentín Pozo, ha señalado que el proyecto responde a una petición formulada por las propias asociaciones durante la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo y ha asegurado que el Grupo de Acción Local quiere convertirse en el apoyo que estas entidades necesitan para continuar trabajando en el territorio.