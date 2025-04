El Partido Popular tiene previsto que Elisabeth Medina sea la próxima alcaldesa

Pedro Noblejas, teniente alcalde de Don Benito, abandonó la política en el día de ayer en el pleno ordinario de marzo "siempre he creído que la política es un instrumento para hacer cosas, para mejorar la vida de los ciudadanos, sin embargo, hoy me doy cuenta de lo que muchos me advirtieron, que para algunos el poder y el sillón es más importante que el bienestar de nuestro pueblo".

Noblejas, que estaba previsto que fuera el próximo alcalde en el mes de junio, según el acuerdo que el PP tenía con Siempre Don Benito, considera que "el ansia de poder ha hecho a algunos de su partido manipulables y que le han apuñalado por la espalda".

Elisabeth Medina, quien justo hace un año, en el mes de abril, fuera elegida como presidenta del Partido Popular local, y actual concejala de comercio y salud pública, sería la candidata elegida por el Partido Popular para sustituir a Pedro Noblejas en la alcaldía, según ha podido conocer, en exclusiva, Onda Cero Vegas Altas.

Medina lleva en el partido desde 1997, y desde 2008 con Mariano Gallego ejerce su cargo de concejal.

El Partido Popular dombenitense no se ha pronunciado aún, sin embargo, dos concejales de Siempre Don Benito, Francisco Javier Sánchez y Pilar Aparicio, han lamentado la salida de Noblejas a través de redes sociales.