El nuevo vaso de la piscina de Don Benito ya es una realidad

El Ayuntamiento de Don Benito ha confirmado la finalización de las obras de la piscina pequeña y mediana del municipio. La actuación formaba parte del proyecto de remodelación integral de la piscina de verano, una obra que comenzó el pasado mes de enero tras la adjudicación de los trabajos por un importe de 1.066.000 euros y con el objetivo de modernizar las instalaciones.

Hace meses, la jefa de obra, Esperanza Fernández de los Muros, explicaba que "el nuevo vaso principal supera los 1.500 metros cuadrados y contará con zonas desbordantes accesibles, áreas tipo playa, una piscina infantil, una isla central y diferentes desniveles que requieren soluciones constructivas específicas".

Pese a que llega en el tramo final del verano, el consistorio dombenitense ha informado que la piscina municipal permanecerá abierta hasta que las temperaturas lo permitan. De esta manera, los ciudadanos podrán disfrutar aún durante varias semanas de la piscina.

La nueva piscina será inaugurada y estrenada a partir de las 12:00h de este viernes. Con ello, se pone fin a meses de intensos debates políticos en torno a la planificación de las obras de la piscina municipal.