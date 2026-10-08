Don Benito conmemora el XXVIII Día Mundial de la Salud Mental en Extremadura

Don Benito ha acogido este jueves la conmemoración del XXVIII Día Mundial de la Salud Mental en Extremadura, una jornada celebrada en las instalaciones de FEVAL bajo el lema «Haz match con tu salud mental», con el que FEAFES Salud Mental Extremadura invita a la ciudadanía a conectar consigo misma, prestar atención a su bienestar emocional y reivindicar cambios reales en materia de salud mental.

El acto ha servido para poner sobre la mesa algunos de los principales desafíos que afronta actualmente la sociedad extremeña en materia de salud mental, con especial atención a las nuevas generaciones. Desde FEAFES Salud Mental Extremadura señalan que factores como la precariedad, las dificultades para acceder a una vivienda, la incertidumbre y el miedo ante el futuro, la soledad no deseada, las diferentes formas de violencia o el entorno digital están condicionando el bienestar emocional de los jóvenes.

En este sentido, la federación recuerda que una de cada cuatro personas jóvenes en España siente soledad no deseada, una realidad que, según la entidad, debe situar la salud mental en el centro de las políticas públicas y de la respuesta social.

Más recursos para atender la demanda

La jornada también ha permitido poner el foco en la situación de las personas con trastorno mental grave que utilizan la red de recursos sanitarios y sociosanitarios.

FEAFES Salud Mental Extremadura advierte de la saturación que sufren estos servicios ante el incremento de la demanda y reclama una respuesta que permita reforzar la atención y garantizar que las personas puedan acceder a los recursos que necesitan. La federación considera que la salud mental se ha convertido en una prioridad que debe ser atendida en Extremadura.

Durante el acto celebrado en el auditorio de FEVAL se ha realizado también la lectura de la Proclama 2026, a cargo de la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina. La regidora ha participado así en una jornada que pretende no solo visibilizar los problemas relacionados con la salud mental, sino también reivindicar la necesidad de avanzar en prevención, atención y acompañamiento a las personas que atraviesan dificultades de salud mental y a sus familias.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado provincial Manuel Gómez, quien ha señalado que una de las principales reivindicaciones de las asociaciones pasa por contar con más recursos humanos y reducir las listas de espera.

Una reivindicación que mira al futuro

Con el lema «Haz match con tu salud mental», FEAFES quiere trasladar además un mensaje de responsabilidad individual y colectiva: cuidar la salud mental implica prestar atención a las propias emociones y necesidades, pero también exigir recursos y servicios capaces de dar respuesta a quienes necesitan ayuda.

La conmemoración celebrada en Don Benito ha vuelto a poner así sobre la mesa una cuestión que afecta a toda la sociedad y que, desde las entidades del sector, reclaman que siga ocupando un lugar prioritario en las políticas sanitarias y sociales de Extremadura.