El paro baja en 1.700 personas en el tercer trimestre en Extremadura y se destruyen 3.700 empleos

El paro bajó en 1.700 personas en el tercer trimestre en Extremadura hasta los 64.600 desempleados, un 2,6% menos que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la bajada del tercer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 13,01%. Asimismo, la cifra de parados es la más baja en un tercer trimestre desde 2007, y desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el tercer trimestre la mayoría de veces en Extremadura (19 veces) mientras que ha subido en 6 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más pequeña desde 2011.

En el tercer trimestre se destruyeron en Extremadura 3.700 puestos de trabajo (0,8% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 431.800 personas, la cifra más baja de ocupación en un tercer trimestre desde 2024.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 496.400 personas en la región, tras reducirse en los últimos tres meses en 5.500 personas (1,1%).

En el último año el paro se ha reducido en 4.000 personas (-5,8%) en Extremadura y se han destruido 5.500 empleos (1,3%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 9.500 personas (1,9%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino bajó en 2.500 mujeres (-6,8%), frente a un avance del paro masculino de 800 parados (+2,7%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 34.000 y la tasa de paro femenino en el 14,73%. Por su parte, 30.600 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 11,52%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Extremadura aumentó en 2.900 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 34,24%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 8.800 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 2.900 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 354.000 personas, de los que 265.100 tenían contrato indefinido (el 74,89%) y 88.900, temporal (el 25,11%).

Mientras que el sector público generó 500 puestos de trabajo en Extremadura, un 0,43% más, hasta un total de 116.600 ocupados, el sector público destruyó 4.100 puestos de trabajo, un 1,28% menos, hasta un total de 315.300 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 1.400 personas en el tercer trimestre (-0,37%) en la comunidad hasta los 377.500 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial disminuyeron en 2.200 (-3,89%), hasta sumar 54.400 personas.

Por sectores, el paro bajó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 1.600 menos (-5,39%); Industria, 1.100 menos (-28,21%); Agricultura, 100 menos (-2,4%); Servicios, 0 menos (0%), mientras que se incrementó en Construcción, 1.100 más (+57,89%); Servicios, 0 más (+0%)