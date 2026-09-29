La XXXII Semana de la Torta del Casar se celebra del 5 al 11 de octubre con catas, talleres y rutas

La Semana de la Torta del Casar celebrará su trigésimo segunda edición del 5 al 11 de octubre con un gran calendario de actividades que incluye catas, rutas trashumantes, talleres y reconocimientos, con el objetivo de acercar al público en general este queso, que cuenta con el sello de Denominación de Origen Protegida (DOP), y difundir la tradición que rodea su elaboración.

Entre las actividades programadas durante esos día está la celebración de la décima edición de la Feria Europea del Queso, un evento que reunirá a unas 30 queserías de varias regiones de España y Portugal y que, junto a la Semana de la Torta, ha iniciado los pasos para solicitar a la Junta de Extremadura su declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, que ha participado este lunes en la rueda de prensa de presentación de la Semana de la Torta del Casar, junto al presidente del Consejo Regulador de la DOP, Ángel Pacheco; el presidente del Grupo de Acción Local Tagus, José Flores, y la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elísabeth Martín.

Jordán ha defendido la dimensión que ha conseguido ya esta cita que cree que cumple con los requisitos para recibir ese reconocimiento regional. En este sentido, el presidente del Consejo Regulador de la DOP Torta del Casar, Ángel Pacheco, también ha destacado la relevancia de este evento que ya alcanza este año la trigésimo segunda edición, lo que demuestra la consolidación de "una de las fechas más especiales para la Denominación de Origen".

En este sentido, ha subrayado que el objetivo principal es seguir acercando al público general toda la tradición, el origen y la excelencia artesanal que rodean al queso que "ha colocado a Casar de Cáceres en el mapa".

Para ello, a lo largo de la Semana de la Torta se van a celebrar una amplia variedad de actividades populares y profesionales, que van desde el ámbito gastronómico, al cultural o artesanal. Entre las actividades gastronómicas destaca la Cata Concurso Torta del Casar. En ella, un jurado profesional decidirá qué quesería inscrita elabora el mejor queso DOP Torta del Casar. El certamen tendrá lugar el día 7 de octubre, a las 11,00 horas, en el Hotel Restaurante Atrio.

Además, la décima edición de la Feria Europea del Queso, que se organiza en colaboración con la asociación 'Ruta Europea del Queso', tendrá lugar durante los días 9, 10 y 11 de octubre, y en ella, los asistentes podrán degustar y comprar quesos de varias regiones de España y Portugal, acompañándolos de vinos, cavas y cervezas.

Respecto a la feria, la alcaldesa Marta Jordán ha destacado además que la aspiración es que "esta feria, junto con todas las actividades que se llevan a cabo a su alrededor, sea el máximo referente de otoño de Extremadura en materia de quesos".

La propuesta gastronómica seguirá desarrollándose del 5 al 11 de octubre con la 'Ruta de la Tapa con Torta del Casar' en la que se podrá disfrutar de las mejores elaboraciones con este queso como protagonista en un recorrido por Casar de Cáceres. La Ruta contará con la participación de un total de ocho establecimientos y un jurado profesional dictaminará cuál es la mejor tapa.

Además, la semana grande de la DOP Torta del Casar contará con cuatro catas para acercar el conocimiento quesero al gran público. Los asistentes podrán participar en la cata 'Quesos que Cuentan Historias', en la 'Cata Grandes Quesos Artesanos', en 'Los Colores de la Vendimia' y, por último, en 'Catas Ruta del Queso de Extremadura'. Todas ellas tendrán lugar entre los días 6 y 11 de octubre.

RUTA TRASHUMANTE, VISITA AL MUSEO DEL QUESO Y TALLERES

La programación incluye también propuestas gastronómicas destinadas a conocer la cultura y tradición que rodean a la Torta del Casar. En este sentido, el 11 de octubre tendrá lugar la vigésima edición de la 'Ruta Trashumante', un recorrido senderista circular de 8 kilómetros y de nivel fácil en el que los asistentes podrán pasar una mañana en el campo, acompañando a un rebaño de ovejas.

Ángel Pacheco ha explicado que esta actividad se completará con una demostración de ordeño y una de perros pastores, además de una degustación de las tradicionales migas, y es una de las que más público familiar atrae.

Por otro lado, el Museo del Queso Torta del Casar de Casar de Cáceres podrá visitarse durante todos los días de la feria con el fin de dar a conocer la historia y tradición de este producto. Además, el municipio acogerá un Mercado Tradicional y Artesanal con más de 40 puestos de productos regionales de alimentación y artesanía.

Durante esta semana se van a impartir talleres inclusivos para que todo el público pueda disfrutar de la Torta del Casar. Entre ellos destacan el de elaboración del queso y el de artesanía de lana.

RECONOCIMIENTO A CARLOS CAMELO Y JOSÉ MANUEL GALÁN

La Semana de la Torta del Casar vivirá uno de sus momentos más importantes con la celebración de un acto institucional el jueves 8 de octubre. El Palacio Carvajal de Cáceres acogerá la entrega de premios a personas o entidades destacadas que colaboran en la difusión del queso amparado y sus actividades. Además, durante esta gala los ganadores de los diferentes concursos recibirán sus diplomas acreditativos.

Este año, se va a hacer un reconocimiento especial al periodista Carles Lamelo por su destacada labor divulgativa, promocionando la Torta del Casar como uno de los grandes representantes de Extremadura en el turismo gastronómico. Su cobertura periodística ha puesto en valor el origen, la tradición y la excelencia artesanal de este queso protegido ante una gran audiencia nacional.

Además, se hará un homenaje especial al chef José Manuel Galán, formador gastronómio y empresario fallecido en marzo de este año a los 55 años y cuya aportación culinaria se reconocerá en el acto institucional.

Cabe recordar que los quesos DOP Torta del Casar se elaboran únicamente en las cinco queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, con la aportación de leche de 17 ganaderías de ovino de la zona. Ganaderos y queseros trabajan al amparo del Consejo Regulador para garantizar el origen y la calidad de este queso, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.