La XXIV Ruta del Rey Jayón recorrerá este domingo 24 kilómetros diversos enclaves emblemáticos de la Campiña Sur

La XXIV Ruta del Rey Jayón, recorrerá este domingo, 26 de abril, un total de 24 kilómetros por diversos enclaves emblemáticos de la Campiña Sur, y en esta edición coincidirá como novedad con primera Feria del Queso de Llerena, lo que permitirá unir el esfuerzo deportivo con la excelencia gastronómica de la zona.

Así se ha puesto de manifiesto en la presentación este jueves de esta ruta senderista, que está organizada por los ayuntamientos de Llerena, Fuente del Arco, Reina y Casas de Reina, junto a la Asociación de Senderismo Tomillo y Orégano de Llerena, que propone un trazado de 24 kilómetros por la Campiña Sur.

Así, algunos de los enclaves por los que transcurrirá la ruta son el Monumento Natural de la Mina de la Jayona, en Fuente del Arco; la Ermita de la Virgen del Ara, conocida como la 'Capilla Sixtina de Extremadura'. La Alcazaba de Reina, o el legado romano de la Ciudad de Regina, de Casas de Reina, así como la riqueza monumental de Llerena, donde concluirá la ruta.

El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, ha destacado en la presentación de esta ruta que supone "la mejor llave para abrir las puertas de nuestro patrimonio natural, histórico, cultural y artístico", y ha puesto en valor el modelo de colaboración entre las diferentes instituciones locales y el tejido asociativo.

Delfa ha defendido que el turismo patrimonial y de naturaleza "no solo genera riqueza inmediata en la hostelería y el comercio locales, sino que actúa como un freno real contra la despoblación".

Además, ha puesto esta iniciativa como un claro ejemplo que demuestra que los pueblos de la provincia de Badajoz "están vivos, son dinámicos y capaces de atraer visitantes de toda la región y de fuera de ella".

Por su parte el alcalde de Llerena, Daniel Lara, ha explicado los diferentes puntos de especial interés por los que transcurrirá la ruta y que son un "orgullo para todos los extremeños", y ha resaltado que el recorrido concluirá en esta localidad, donde se celebra la Feria del Queso.

Así, el alcalde de Reina, Francisco González, ha destacado el auge que está viviendo la Campiña Sur gracias a la colaboración entre sus ayuntamientos, y ha puesto en valor el crecimiento de esta, que "cada vez atrae a más turistas de fuera de Extremadura" que quedan "encantados con las vistas y el patrimonio que visitan"

Por último la presidenta de la asociación de senderismo, Mari Toni Chacón, ha recordado que el recorrido cuenta con tres puntos de avituallamiento y un punto de abandono voluntario en el kilómetro 17, en Regina, para aquellos que prefieran realizar una versión reducida de la travesía, informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.