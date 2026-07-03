PP y Vox rechazan una propuesta de Unidas que solicitaba que los docentes interinos puedan cobrar el verano

Los votos del PP y Vox han rechazado este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura una propuesta presentada por Unidas por Extremadura en la que solicitaba que los docentes interinos puedan cobrar los meses de verano.

En concreto, en su propuesta de impulso, Unidas por Extremadura instaba a la Junta a derogar el Decreto 122/2012, por el que se regula el régimen aplicable al profesorado interino perteneciente a los cuerpos docentes no universitarios de Extremadura, que no presten servicios durante la totalidad del curso escolar; a establecer un nuevo decreto y marco normativo que reconozca el derecho al cobro y puntuación de los meses de verano y a garantizar que el reconocimiento de este derecho sea automático.

Finalmente, la propuesta ha sido rechazada con los votos en contra del PP y Vox, mientras que ha contado con el apoyo del PSOE y Unidas por Extremadura.

En la justificación de su iniciativa, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández Cordero ha considerado que los interinos docentes sufren una situación "muy injusta" en Extremadura, que es "el vagón de cola de España" en esta materia.

"Mientras el resto de comunidades autónomas tienen mejoras en las condiciones laborales de los interinos, aquí seguimos anclados en lo que parece que es un castigo", ha señalado Nerea Fernández, quien ha señalado que estos interinos deben trabajar 280 días, "que es casi el curso completo" para poder cobrar el verano.

Fernández ha recordado que antes se reclamaba a estos interinos 165 días para cobrar el verano, pero posteriormente se aprobó el Decreto 122/2012 por el que se aumentó este plazo hasta los 280 días para poder cobrar el verano, lo que fue "uno de los mayores hachazos a la educación pública".

En ese sentido, en la "política de recorte" de los servicios públicos, "la crisis ya pasó, pero seguimos con el recorte aquí", tras lo que la diputada de Unidas por Extremadura ha lamentado que "mantener la exigencia de 280 días no es una necesidad ni una excusa para seguir con este decreto, es una desestabilización de los interinos docentes".

Se trata, a su juicio, de "decirle a los interinos que les necesitamos para dar clases, pero no les queremos pagar" y de esta forma se utiliza a los trabajadores "como si fueran piezas de un recambio barato, que se tira en junio y se vuelve a usar en septiembre".

Por este motivo Unidas por Extremadura ha presentado esta propuesta de impulso para derogar este decreto, y poder reducir el número de días trabajados que los interinos necesitan para cobrar el verano, tal y como ocurre en otras comunidades autónomas, ya que de esta forma "se condena al interino extremeño a ser un eterno aspirante porque nunca podrá competir en igualdad de condiciones con quienes trabajan en regiones donde sí se respeta su tiempo de servicio", ha concluido.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios, la diputada de Vox Beatriz Muñoz Rodríguez ha apuntado que derogar un decreto, "no supone automáticamente recuperar el régimen anterior, el ordenamiento jurídico no funciona así, basta de manipular".

Beatriz Muñoz ha planteado que "si este decreto es tan injusto, ¿dónde han estado ustedes en estos 14 años?", tras lo que ha señalado que esta situación "no se resuelve con una propuesta de impulso de dos páginas", sobre la que ha echado en falta "trabajo, negociación y más debate".

La diputada de Vox ha señalado que su partido se preocupa por las condiciones laborales de los docentes extremeños "que sostienen el sistema educativo", tras lo que ha defendido que esta situación necesita "un análisis mucho más exhaustivo, porque Extremadura no es una excepción aislada de España", y se deben llevar a cabo "negociaciones reales" que es lo que a su juicio está haciendo el Gobierno regional actual.

Por parte del Grupo Socialista ha tomado la palabra la diputada Silvia González Chaves, quien ha lamentado que ser docente en Extremadura "se ha convertido en una profesión de riesgo, no ya por la totalidad del personal docente que sigue esperando esa equiparación salarial real", a lo que se une que "si eres interino, o llegas a los 280 días trabajados o no vas a cobrar julio y agosto".

González Chaves ha señalado que para cobrar el verano es necesario empezar a trabajar el 21 de septiembre, "y si no, olvídate", lo que está provocando que si en esa fecha no les han llamado, estos docentes interinos se van a trabajar a otras regiones, ya que "esto no sucede igual en el resto de España".

La diputada socialista ha recordado que este decreto se aprobó por "una situación de excepcionalidad en el 2012", por lo que ha considerado que ya "es hora de levantar esa excepcionalidad", por lo que ha avanzado que el PSOE votará a favor de esta iniciativa de Unidas por Extremadura.

En el turno del Grupo Parlamentario Popular, la diputada Nélida Martín ha considerado "populista e interesada" esta propuesta de Unidas por Extremadura, con lo que a su juicio quieren "generar ruido y acaparar titulares, vendiendo como propias unas propuestas que se van a abordar próximamente en las mesas de negociación".

Martín ha señalado que la Junta de Extremadura está "trabajando con rigor y con responsabilidad" en la mejora de las condiciones de los docentes, con "una hoja de ruta clara y con un compromiso serio para mejorar las condiciones no sólo de los docentes, sino también de los sanitarios, de los autónomos, de los jóvenes o de los mayores.

La diputada del PP ha considerado que este asunto "requiere de un proceso transparente de negociación con los interlocutores correspondientes y en el momento adecuado", tras lo que ha apuntado que "no es momento de traer esta propuesta a esta cámara cuando este asunto se abordará conjuntamente junto a otras mejoras destinadas a los docentes" en la mesa de negociación.

Finalmente, la diputada de Unidas por Extremadura ha lamentado que PP y Vox "votan en contra por norma, a cualquier cosa que la oposición" lleve a la Asamblea de Extremadura, y ha aseverado que ambos grupos "hubiera quedado espectacular" si hubieran apoyado esta propuesta que "mejora a Extremadura".