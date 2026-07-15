Vox Extremadura reclama elecciones para "echar a esta gentuza del Gobierno de España" tras la condena a David Sánchez

El Grupo Parlamentario Vox en Extremadura ha reclamado que "de una vez por todas" los españoles puedan tener voz en las urnas "para poder echar a esta gentuza del Gobierno de España que está destrozando este país".

De esta forma se ha pronunciado Checa en declaraciones a los medios este martes en Mérida, tras conocer la sentencia que condena a nueve años de inhabilitación al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, por su contratación en la Diputación de Badajoz.

La portavoz parlamentaria de Vox ha lamentado que con esta sentencia, Extremadura "de nuevo tenga que ser el foco por culpa de la corrupción del PSOE" y ha apuntado que este martes se conoce que la justicia "cae y recae sobre el hermanísimo", en alusión al hermano de Pedro Sánchez, así como sobre el exsecretario general del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, ambos por prevaricación.

En ese sentido, Checa ha recalcado que "David Sánchez es el hermano del presidente del Gobierno y Miguel Ángel Gallardo el que estaba hace cuatro días aquí en la Asamblea de Extremadura predicando sobre moral, sobre política", tras lo que ha resaltado que está condenado por prevaricación quien también es el "padrino" del actual secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, "el señor Sánchez extremeño".

Para Vox, "aquí lo único que encontramos es una banda corrupta, criminal" y con esta sentencia "queda claro que es una panda de chorizos, de ladrones que se han encargado de ir colocando a dedo a todo su entorno, aprovechando su poder político", ha dicho.

También ha recordado que ya están en la cárcel, Koldo García o José Luis Ábalos, "que era quien venía a limpiar a este país de corrupción" y que "ahora resulta que tiene encima 24 años de prisión".

También se ha referido al 'Caso Leire', "a la que nadie conocía", pero que "ahora resulta que sí" la conocían "le pagaban", y "por supuesto al círculo cercano del presidente del Gobierno", a su mujer, Begoña Gómez, que también está investigada y también tendrá que declarar próximamente.

"Por tanto aquí está muy claro", ha concluido, "una banda de corruptos, de criminales que colocan a dedo, que roban y, por tanto, lo que queremos es que de una vez por todas los españoles puedan tener voz en las urnas para poder echar a esta gentuza del Gobierno de España que está destrozando este país".