Villar del Rey revive sus raíces tradicionales con una nueva edición de 'Villar del Folk' el 17 y 18 de julio

El Ayuntamiento de Villar del Rey ha programado para los próximos días 17 y 18 de julio una nueva edición de 'Villar del Folk', cuyo propósito fundamental es preservar, revivir y difundir las señas de identidad del folclore tradicional de Extremadura, además de abrir el espacio a propuestas musicales de otras regiones de España.

Todas las actividades y conciertos programados en el marco del certamen dispondrán de acceso libre y gratuito para los asistentes, facilitando la participación ciudadana y la atracción de visitantes de la comarca.

Las actividades del festival comenzarán el viernes, 17 de julio, a las 21:00 horas en el entorno de la puerta de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

Las primeras formaciones en subir al escenario serán las agrupaciones folclóricas A.F. Renacer y G.F. Albarragena, que serán las encargadas de inaugurar esta cita con los ritmos y bailes autóctonos de la región.

El sábado 18 de julio la actividad cultural se trasladará al recinto ferial a partir de las 22:00 horas.

En esta segunda jornada, el festival abrirá su perspectiva geográfica con las actuaciones de la formación madrileña Ari Hogará, y del grupo Mestranzo, que ofrecerá su repertorio de música de raíz nacional.

La organización de esta cita cultural corre a cargo del Ayuntamiento de Villar del Rey, en colaboración con la Diputación de Badajoz.